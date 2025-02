Si apposta davanti al bar e perseguita una dipendente: 46enne finisce in carcere

Genova. A fine gennaio era stato denunciato per atti persecutori ed era scattato per lui il daspo urbano, ma nonostante questo ha continuato con le molestie. Vittima la dipendente di un bar di Pra’, da settimane perseguitata da un 46enne senza fissa dimora.

L’uomo martedì è stato alla fine arrestato. Gli agenti delle volanti sono stati ancora una volta chiamati dalla vittima, che ha segnalato il 46enne fuori dal bar, ubriaco e minaccioso, che le urlava insulti.

Quando sono arrivati in via Fusinato i poliziotti lo hanno intercettato e bloccato, scoprendo anche che era già sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana al commissariato Cornigliano, l’avviso orale del questore e il divieto di presentarsi in via Fusinato, via Carloforte e nelle zone limitrofe.

La donna aveva raccontato ai poliziotti che da tempo ormai l’uomo la seguiva lungo la strada che faceva per andare al lavoro, molestandola, urlandole insulti e aggredendola verbalmente anche davanti ai clienti. Alla luce dell’aperta violazione dei divieti, il 46enne è stato arrestato.