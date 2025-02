Appartamento a fuoco in via Stassano a Pra’, diversi evacuati

Genova. Incendio in un appartamento in via Stassano a Pra’ questa notte. Per cause ancora da chiarire dalla cucina di una delle abitazioni del civico 31 si sono sviluppate delle fiamme attorno alle 23.30.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 con l’automedica Golf 5, la Croce Verde Praese, la Misericordia Ponente soccorso e la Croce Rosa Rivarolese.

Per la sicurezza di tutti è stato necessario evacuare le famiglie della palazzina e per fortuna non c’è stato nessun grave intossicato, ma tre persone sono state portate in codice giallo al Villa Scassi e al San Martino.

Il residente nell’appartamento coinvolto dall’incendio e la famiglia del piano superiore hanno trascorso la nottata fuori casa. L’intervento si è concluso attorno alle 6:30 di questa mattina.