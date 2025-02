Appalti gonfiati sulla raccolta differenziata a Genova: in appello condannati 6 imputati

Genova. Colpo di scena questa mattina nel processo d’appello per l’inchiesta Switch, che vedeva sul banco degli imputati una quindicina di dipendenti di Amiu e Switch accusati a vario titolo di aver ordito o consentito un sistema di appalti ‘gonfiati per la raccolta differenziata.

Secondo l’accusa, sostenuta dai pm Paola Calleri e Francesco Cardona, tra il 2010 e il 2013 gli appalti venivano assegnati a Amiu a Switch senza che quest’ultima ne avesse titolo, venivano simulati ritiri di ingombranti a domicilio con falsa documentazione per chiedere i rimborsi all’Amiu e venivano segnati quantitativi maggiori di rifiuti smaltiti per conto del Comune arrivando a effettuare smaltimenti gratuiti per enti pubblici istituzionali e forze di polizia, facendo poi figurare tali rifiuti come se fossero stati rinvenuti per strada incassando cosi’ l’addendum per la bonifica straordinaria, e poi il materiale veniva portato direttamente in discarica senza alcuna cernita e selezione.

In primo grado nel 2021 gli imputati (difesi fra gli altri dagli avvocati Chiara Antola, Sabrina Franzone, Alessandro Sola, Nicola Scodnik, Luca Robustelli, Antonio Rubino, Paolo Scovazzi, Paolo Costa e Aldo Nappi) erano stati tutti assolti. La Procura aveva presentato ricorso in appello contro 15 di loro: 9 le assoluzioni confermate e 6 le condanne per l’unico reato rimasto in piedi anche a causa delle prescrizioni arrivate in primo grado, vale a dire il traffico illecito di rifiuti.

Per 4 dei 6 condannati la pena è stata sospesa grazie alla condizionale per altri due la condanna potrà essere convertita in lavori socialmente utili.

La presidente della prima sezione penale della Corte d’appello di Genova Paola Faraggi ha anche condannato la Switch, oggi fallita quindi tecnicamente il Fallimento Switch per responsabilità amministrativa. Il curatore fallimentare dovrà così versare allo Stato quote pari a 115mila euro.

L’inchiesta era partita nel novembre 2014, quando in carcere fini’ l’ex dirigente di Amiu Corrado Grondona che avrebbe affidato appalti in cambio di serate con escort. Grondona è stato condannato sia in primo grado sia in appello (5 anni e sei mesi) in quel filone di inchiesta mentre è stato assolto nell’inchiesta bis arriva oggi alla sentenza di appello.