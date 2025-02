Amt, nuove tariffe e gratuità verso la riconferma oltre il 30 aprile: “Misure da rendere strutturali”

Genova. La nuova politica tariffaria di Amt verrà riconfermata anche dopo il 30 aprile? “Assolutamente sì, stiamo lavorando per rendere strutturale questo progetto”. L’assessore alla Mobilità Sergio Gambino, a margine della conferenza stampa di Legambiente, si lancia nella risposta, anche se il semaforo verde dipende almeno da due fattori: la sicurezza delle coperture finanziarie per sostenere le gratuità e i dati completi sui ricavi derivanti dalla bigliettazione ordinaria.

I risultati più lusinghieri sono arrivati sul fronte degli abbonamenti annuali, spinti dal prezzo ridotto (295 euro) e dal contemporaneo aumento del ticket ordinario a 2 euro. “Le politiche tariffarie che stiamo mettendo in campo con Amt hanno determinato un successo pazzesco, nell’ultimo anno abbiamo avuto un incremento dell’11% dell’utenza – rivendica Gambino -. Abbiamo avuto un incremento del 175% degli abbonamenti, quelli pagati, non quelli gratuiti. Le politiche di gratuità hanno un duplice obiettivo: per gli under 14 fidelizzare le nuove generazioni all’utilizzo del mezzo pubblico, per gli over 70 cercare di portare le persone a una vita più sana anziché all’immobilismo in casa”.

Gratuità che tuttavia – insieme a quelle per metropolitana e impianti speciali – producono solo mancati ricavi, cioè una perdita secca sulle entrate del bilancio aziendale. Di conseguenza Amt, alla fine dell’anno scorso, ha prorogato l’assetto tariffario solo fino al 30 aprile 2025 in attesa di accertare l’ingresso di nuove risorse che dovrebbero arrivare da Roma e di poter confrontare i dati dei ricavi su un arco temporale omogeneo, poiché i vecchi biglietti erano validi fino allo scorso aprile. Da una parte ci sono 12 milioni di contributi del ministero dell’Ambiente per la riduzione dell’inquinamento che serviranno a coprire i mancati guadagni del 2024. Per l’anno appena iniziato, invece, bisognerà trovare altre strade.

“Intanto potremo beneficiare di un riparto più generoso del fondo nazionale trasporti – spiega il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi – poi c’è un ulteriore fondo da 500 milioni per progetti speciali che verrà ripartito su 2025, 2026 e 2027. Inoltre potremo accedere ai fondi messi a disposizione dalla Regione per migliorare la qualità dell’aria“. Per il capoluogo ligure si tratta di oltre 18 milioni, in origine destinati agli ecoincentivi per la sostituzione dei mezzi inquinanti, ma usati finora solo in piccola parte.

“Andiamo avanti su questa linea. È una misura che vogliamo implementare perché sta funzionando e sono assolutamente fiducioso che riusciremo a prorogarla oltre il 30 aprile. L’intenzione è renderla strutturale”, conferma Piciocchi. Tra l’altro c’è la speranza che l’onere economico sia inferiore alle attese: “Il tema è legato ai vecchi titoli individuali, per cui i ricavi sono ancora incerti. L’auspicio è che serva un impegno minore per garantire la sostenibilità. I dati sugli abbonamenti e sui flussi ci stanno dando ragione”.

“Quello che noi stiamo vedendo – ha aggiunto Gambino – è che queste queste politiche tariffarie hanno un costo iniziale, ma visto l’incremento degli abbonamenti e dell’utenza, nel giro di qualche anno si autoalimenteranno nel medio-lungo periodo. E questa è l’interlocuzione che stiamo avendo coi ministeri. Noi abbiamo portato il nostro progetto chiedendo di aiutarci a finanziarlo, sapendo che in seguito si finanzierà da solo. Stiamo constatando una diminuzione dell’inquinamento, perché avendo più persone che prendono il mezzo pubblico si riducono gli agenti inquinanti. E con l’elettrificazione di tutto il trasporto pubblico raggiungeremo la piena sostenibilità ambientale”.

I risultati della sperimentazione registrati fino al 30 novembre 2024 hanno indicato – secondo gli ultimi dati diffusi da Amt – un incremento superiore all’11% di passeggeri a bordo bus e più 40% medi su metro e impianti verticali, un incremento del 135% di abbonati annuali, passati da 78 a 184mila con un incremento dei ricavi dagli abbonamenti di 4,5 milioni di euro, e un incremento del 636% di abbonati annuali under 14 e over 70, passati da 12mila a 88.300.

L’obiettivo dichiarato dell’ex sindaco Marco Bucci era raggiungere la gratuità totale per il trasporto pubblico coprendo i ricavi da bigliettazione (nel 2023 pesavano oltre 80 milioni a fronte di 243,6 milioni di costi) con altre fonti di finanziamento, come una tassa di scopo o una congestion charge sugli ingressi veicolari in centro città. Obiettivi che al momento sembrano lontani, anche se, come ha riferito Piciocchi due settimane fa a Tursi dopo una riunione col ministero dell’Ambiente, “ci è stato detto che Genova ha le politiche di gratuità più avanzate d’Italia“. Al modello Amt, insomma, si guarda con interesse e l’idea è quella di estenderlo progressivamente a tutta la Liguria, sempre che si riesca a trovare un equilibrio finanziario in tempi duri per i conti del trasporto pubblico.