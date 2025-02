Amt, i sindacati: “Comune, Città metropolitana e azienda evitano il confronto su bus gratis, sanzioni e servizi collinari”

Genova. Nel 2024 Cgil, Cisl e Uil, Comune di Genova, Città Metropolitana e Amt avevano sottoscritto un verbale di incontro nel quale si definivano i passaggi per monitorare e affrontare i tanti temi sollevati dalla nuova sperimentazione tariffaria. “Contrariamente agli impegni assunti – attaccano i sindacati confederali – l’ultimo incontro risale al 12 settembre scorso”.

Cgil, Cisl e Uil definiscono questo atteggiamento dell’amministrazione comunale come “maleducazione istituzionale” o “disattenzione sociale sulle problematiche sociali e sulle esigenze dei territori” e ipotizzano una “scelta scientifica e consapevole per evitare un confronto di monitoraggio sulle politiche tariffarie di Amt, che riguardano la Città Metropolitana e il Comune di Genova e, ancora di più, lo stesso bilancio del capoluogo della regione”.

“Subito il tavolo su nuove tariffe, sanzioni, linee collinari e integrazione bus treno”

Quindi i sindacati chiedono che “responsabilmente il Comune e Città Metropolitana tornino al tavolo per discutere delle importanti questioni che riguardano le nuove tariffe, la riscossione delle sanzioni sui titoli di viaggio, le quote versate dai comuni della Città Metropolitana, il rafforzamento delle linee collinari, l’accesso degli over 70 sui treni metropolitani, l’estensione della gratuità nel periodo estivo per tutta la giornata e, non ultimo, l’accesso gratuito per gli accompagnatori dei disabili”.

Cgil, Cisl e Uil sono “fortemente preoccupate per la mancanza di dati chiari sulle entrate di Amt, per le questioni sopra esposte e per il servizio – si legge in una nota – mancano due mesi alle votazioni per il sindaco e questo comporterà una sospensione anticipata delle attività del consiglio comunale, ma questo non deve fermare decisioni che vanno assunte celermente”. Da mesi l’opposizione in consiglio comunale chiede che sia convocata una commissione consiliare per discutere nero su bianco i dati completi sul bilancio di Amt.

Sindacati per l’una tantum che Amt non corrisponde

E mentre ieri era in corso lo sciopero di Usb, i sindacati confederali, insieme alla Faisa – sindacato autonomo molto rappresentato in Amt – hanno annunciato lo stop alle relazioni sindacali anche sul tema dell’una tantum che l’azienda avrebbe dovuto corrispondere ai dipendenti, in base a un accordo nazionale tra Asstra, associazione datoriale a cui Amt aderisce Amt, e i sindacati, nell’ambito del rinnovo del contratto nazionale.

Sciopero notturno di Orsa il 15 marzo

Infine da segnalare lo sciopero proclamato dal sindacato Orsa per il 15 marzo: attenzione agli orari, i lavoratori di Amt incroceranno le braccia dalle 22.30 alle 2.30, durante il servizio serale e notturno, per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della sicurezza degli autisti.

Il sindacato Orsa chiede l’estensione a tutti i mezzi in servizio alla sera di strumenti per la videosorveglianza e pulsante di emergenza, in particolare sulle linee 17, 617 e 13.