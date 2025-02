Alpini in festa a Genova, in arrivo il capogruppo Fusco: “Rimbocchiamoci le maniche per l’adunata di Genova 2026”

Genova. Domenica di festa per il Gruppo Alpini Genova Centro. Come da tradizione, le Penne Nere genovesi si sono riunite nella sede del Gruppo in Mura Cappuccine 33 per l’assemblea del gruppo che ha visto la riconferma alla carica di Capogruppo di Pino Fusco. Nel consiglio direttivo sono presenti anche Derqui, Conte, Bardoni, Morelli, Morra, Fili, Mairani, Manini, De Cecilia, Carbone. Premiati i soci che hanno raggiunto i 25 anni (Gasparo, Piaggio e Robertelli) ed i 35 anni di iscrizione al Gruppo (Caria, Masserdotti, Nati, Triberti).

Tra i premiati anche Roby Carletta, già Tenente degli Alpini, cabarettista, comico e attore italiano, che ha regalato alle Penne Nere una poesia che alleghiamo per l’eventuale pubblicazione.

Il Gruppo, ricorda Fusco. si prepara per l’importante anniversario che cadrà il prossimo anno, quello dell’Adunata nazionale di Genova 2026: “Siamo felicissimi, perché insieme al presidente della sezione genovese dell’Ana Stefano Pansini abbiamo lavorato per anni a questo risultato. La storia di Genova e della Liguria è legata saldamente alla storia degli Alpini e per noi non c’è gioia ed orgoglio più grande che poter essere il palcoscenico del nostro evento più importante. E ora tutti pronti a rimboccarsi le maniche per collaborare con la Sezione e tutti gli altri Gruppi alpini genovesi e liguri per organizzare al meglio l’Adunata di Genova 2026.”.