Allineamento dei pianeti: serata speciale all’osservatorio del Righi il 27 febbraio

Genova. Giovedì 27 febbraio a partire dalle 21 l’osservatorio astronomico del Righi sarà aperto al pubblico per l’osservazione dei pianeti Marte e Giove e per una speciale proiezione in Planetario dal titolo “L’allineamento dei pianeti”.

Previsti due turni di visita, alle 21 e alle 22.30, entrambi suddivisi su due attività con prenotazione obbligatoria: la proiezione nell’aula didattica-planetario e l’osservazione al telescopio di Marte e di Giove. In caso di condizioni meteo sfavorevoli, l’osservazione verrà sostituita da un laboratorio didattico.

La durata complessiva delle due attività è di circa 80 minuti.

I turni sono prenotabili mediante la piattaforma Eventbrite.

Gli interessati a prenotare uno o più posti (max 10 per utente) dovranno: collegarsi al link indicato precedentemente per le diverse aperture pubbliche; registrarsi sulla piattaforma Eventbrite; prenotare i posti desiderati (adulti e bambini) nel turno prescelto; pagare anticipatamente tramite carta di credito o PayPal e presentarsi in osservatorio circa 10 minuti prima del turno prescelto.

Il contributo richiesto è 10 euro per gli adulti e di 8 euro per i bimbi da 0 a 12 anni maggiorato soltanto delle commissioni richieste dalla piattaforma informatica. Saranno ammessi rimborsi soltanto fino a un giorno prima dell’inizio dell’attività ma non per le commissioni richieste dalla piattaforma.

Le prenotazioni si chiudono 3 ore prima dell’inizio delle attività, quindi alle ore 18.00 di giovedì 27 febbraio per il turno delle 21 e alle ore 19.30 per quello delle 22.30.

C’è poi la possibilità di prenotare esclusivamente Una notte all’osservatorio in serate diverse da quelle di apertura pubblica. Questo tipo di prenotazione si effettua telefonicamente al numero 349 6109467 al quale si possono richiedere anche informazioni su modalità, orari e costi di questa tipologia particolare di attività.