Allerte meteo, grandi eventi, evacuazioni: il bilancio della protezione civile genovese

Genova. Allerte meteo, grandi eventi, crolli: sono state decine gli interventi della protezione civile tra il 2022 e il 2025, come emerge dal bilancio diffuso dal Comune di Genova a fine mandato.

Nel triennio, la Protezione Civile è stata attivata 11 volte per l’accoglienza dei migranti in collaborazione con la Prefettura e ha gestito numerose evacuazioni, tra cui lo sgombero di 96 persone in via Piacenza per un incendio (febbraio 2024) e l’evacuazione della RSA “La Camandolina” con 95 ospiti a seguito del crollo di una gru (novembre 2024).

Garantito inoltre il presidio del territorio durante 103 allerte meteo, di cui 31 gialle nel 2022, 28 nel 2023 e 24 nel 2024, oltre a 20 allerte arancioni tra il 2023 e il 2024. La direzione protezione civile ha anche supportato le attività di assistenza alla popolazione in occasione di “eventi a rilevante impatto locale”, tra cui il Salone nautico, il Giro dell’Appennino, i Campionati mondiali di orienteering, il Giro d’Italia, la Mezza maratona di Genova, la Milano – Sanremo, la Fiera di Sant’Agata, i Concerti in P.zza della Vittoria, il Tricapodanno.

La colonna mobile di Protezione Civile è intervenuta in Emilia-Romagna dopo l’alluvione del maggio 2023 con 57 operatori per 432 giornate/uomo, mentre in Toscana, a seguito dell’emergenza di novembre 2023, ha operato con 18 unità per 108 giornate/uomo, gestendo in totale oltre 2.400 richieste di supporto tra sopralluoghi, incontri con cittadini e pratiche di contributo.

Sul fronte della prevenzione, sono stati schedati 117 edifici strategici, 164 collegamenti stradali e 1.997 strutture interferenti nell’ambito del piano di emergenza per il rischio sismico. Il geoportale cittadino è stato aggiornato con dati su neve e rischio sismico, mentre il censimento degli idranti ha portato alla verifica di 1.441 dispositivi, con 180 riparazioni già completate.

Sul fronte della diffusione della cultura della protezione civile, sono state oltre 3,6 milioni le visualizzazioni delle campagne social nel 2024 e attività nelle scuole e università che hanno coinvolto migliaia di studenti. Tra le iniziative più rilevanti, la prima edizione del campo scuola “Anch’io sono Protezione Civile” e il progetto “Cultura di protezione civile in pillole” nelle scuole primarie e secondarie.

Il volontariato si è confermato una risorsa strategica. Nel triennio i volontari di Protezione Civile hanno svolto 35.737 ore di attività, mentre i mezzi in dotazione al gruppo comunale sono passati dai 40 nel 2022 ai 41 nel 2024. Le ore di formazione e addestramento nel 2024 sono state quasi 3.000, e il volontariato civico ha visto una crescita costante, passando da 139 persone coinvolte nel 2022 a 286 nel 2024. I volontari hanno offerto supporto a eventi come il Grand Finale di “The Ocean Race” e Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, oltre a progetti nei musei cittadini.

“Grazie a questi risultati, il Comune di Genova si conferma all’avanguardia nella gestione delle emergenze e nella promozione della resilienza urbana, puntando su innovazione, prevenzione e partecipazione attiva della cittadinanza”, ha detto l’assessore alla Protezione Civile Sergio Gambino.