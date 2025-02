Allerta neve in Liguria, bus extraurbano Amt finisce fuori strada tra Urbe e Tiglieto

Urbe. Tanta paura, ma per fortuna nessuna grave conseguenza oggi pomeriggio in località Martina, tra Urbe e Tiglieto, dove un bus extraurbano Amt è uscito di strada dopo aver perso il controllo sulla strada innevata.

Da quanto si è appreso la corriera non trasportava passeggeri e l’autista è rimasto illeso. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale della Provincia di Savona per cercare di mettere in sicurezza e rimuovere il veicolo che si è infossato a bordo strada.

Nel corso della mattinata e del primo pomeriggio si sono registrati altri interventi per camion e auto rimasti in panne per la neve, in particolare nell’entroterra tra Savona e Genova.

In località Granara, nel comune di Montoggio, il conducente di un veicolo ha perso il controllo del mezzo e ha finito la sua corsa fuori strada, rimanendo bloccato su alcuni alberi. Uscito autonomamente dall’abitacolo, ha chiamato i vigili del fuoco che hanno provveduto a tagliare alcuni alberelli e, grazie a un verricello, a rimuovere il veicolo dal fossato.

Al momento la situazione della viabilità è regolare, fatta eccezione per la strada provinciale 73 del Faiallo che è chiusa da stamattina. Nevicate copiose sono segnalate in alta Val Polcevera, Valle Scrivia e Val Trebbia, ma le strade rimangono transitabili con dispositivi invernali grazie a spazzaneve e spargisale in azione.