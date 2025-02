Alle origini del basilico genovese: con il progetto Old Basil riprodotte nove sementi originali

Genova. Si è chiuso oggi il progetto Old Basil, promosso da Coldiretti per raccontare la storia, le origini, il futuro e la biodiversità del basilico genovese dop.

L’evento, organizzato da Coldiretti Genova, è sostenuto dal programma di sviluppo rurale 2014-2024 ed è guidato dal consorzio di tutela del Basilico Genovese dop, con la collaborazione del Distav-Università di Genova e le aziende agricole Ratto Francesco, Casotti Roberto e Le serre sul mare, con il sostegno e la partecipazione di Regione Liguria.

Al progetto hanno partecipato esperti, istituzioni e produttori locali, focalizzandosi sui risultati ottenuti nel biennio di attività. È infatti partito nel 2023 per concludersi a dicembre 2024, raggiungendo l’obiettivo di recuperare e mettere a disposizione del basilico genovese dop alcune sementi originali, così da preservare nel tempo le caratteristiche tradizionali e la tipicità. Il basilico genovese Dop deve infatti le sue caratteristiche distintive all’interazione tra genetica, ambiente di coltivazione e tecniche tradizionali affinate dai produttori liguri.

Sono state riprodotte e caratterizzate nove selezioni autoctone, valutandone la performance agronomica e incrementando la disponibilità di semi. Le sementi sono state risanate da patogeni trasmissibili e parte del germoplasma è stato conservato presso la Banca del Germoplasma del CeRSAA. Inoltre, sono stati creati nuclei di moltiplicazione affidati a produttori custodi della biodiversità ed è stato predisposto il dossier per l’iscrizione delle nove accessioni all’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

“Il basilico genovese dop è uno dei simboli della Liguria e rappresenta una risorsa fondamentale per l’agricoltura regionale – ha detto Stefano Bruzzone, vice presidente di Coldiretti Genova – La sua tutela è un impegno che Coldiretti porta avanti con passione, promuovendo l’eccellenza e sostenendo le politiche agricole che valorizzano il nostro patrimonio”.

“Oggi abbiamo dimostrato che la storia e la tradizione non sono solo patrimonio culturale, ma anche un motore di sviluppo economico”, ha aggiunto Luca Dalpian, presidente di Coldiretti Genova.

“Il recupero delle antiche varietà di basilico è cruciale per mantenere viva la tipicità del prodotto, assicurando che anche le generazioni future possano godere di un basilico genuino e di alta qualità, per questo abbiamo predisposto il dossier per poter iscrivere le varietà all’Anagrafe nazionale della biodiversità”, è stato invece il commento di Mario Anfossi, presidente del Consorzio Basilico Genovese DOP.

“Il basilico genovese dop non è solo una coltivazione: è un’eredità agricola che racconta un territorio fatto di fatica, ingegno e passione e con la sua ricetta autentica è oggi uno dei condimenti più conosciuti al mondo, un vero ambasciatore della Liguria sulla scena internazionale – ha concluso l’assessore regionale all’agricoltura, Alessandro Piana – Grazie al PSR e agli investimenti regionali, abbiamo avviato un percorso virtuoso che ha portato alla conservazione e al recupero di oltre 200 varietà locali e con il Complemento regionale di Sviluppo Rurale 2023-2027, continueremo a investire in azioni di tutela della biodiversità”.