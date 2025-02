Albaro, col viso coperto tenta due rapine in dieci minuti: arrestato 49enne

Genova. I “Falchi” della squadra mobile di Genova hanno arrestato un uomo di 49 anni ritenuto il responsabile di una tentata rapina in una nota pasticceria di Albaro e in una farmacia.

A chiamare il 112, sabato pomeriggio, era stata la titolare della pasticceria, raccontando che un uomo con il viso coperto era entrato nel locale e aveva provato a rubare il registratore di cassa sotto i suoi occhi e quelli del personale. La donna aveva provato a fermarlo, riuscendo a metterlo in fuga pur ritrovandosi con alcune escoriazioni sul braccio.

L’uomo era scappato a bordo di uno scooter, e pochi minuti dopo aveva tentato un nuovo colpo ai danni di una farmacia, sempre in Albaro, con la tecnica della spaccata. La squadra mobile aveva quindi avviato le indagini, e grazie anche ai filmati delle telecamere di sorveglianza i “Falchi” sono riusciti a identificare il rapinatore, un 49enne residente nel Levante ligure che a suo carico aveva già una misura di prevenzione emessa nel 2023.

Lunedì mattina l’uomo è stato rintracciato in strada e arrestato, mentre è stato denunciato per la spaccata in farmaci e per ricettazione, visto che lo scooter su cui è scappato era stato rubato in zona San Fruttuoso nella notte tra il 7 e l’8 febbraio.