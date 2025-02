Al Teatro Carlo Felice debutta il Falstaff per eccellenza Ambrogio Maestri, per lui quasi 400 recite nel ruolo

Genova. L’ultima opera scritta da Giuseppe Verdi, su libretto di Arrigo Boito dalle Allegre comari di Windsor e dall’Enrico IV di William Shakespeare è il Falstaff, che arriva al Teatro Carlo Felice con nel cast il Sir John Falstaff per eccellenza: Ambrogio Maestri (nella foto a sinistra accanto al direttore artistico Pierangelo Conte e al sovrintendente Claudio Orazi). Per lui quasi 400 rappresentazioni in questo ruolo e il debutto a Genova. Prima il venerdì 7 marzo alle 20. Tre le repliche: domenica 9 marzo (ore 15), martedì 11 marzo (ore 20) e giovedì 13 marzo (ore 20).

L’allestimento della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova ripropone la versione diretta da Damiano Michieletto ripresa da Andrea Bernard con le scene di Paolo Fantin già viste a Salisburgo (2013), alla Scala (2017) e in Kazakistan.

“Ci teniamo a mantenere in vita gli allestimenti − spiega il sovrintendente del Carlo Felice Claudio Orazi − sono opere d’arte, una creatività che rappresenta un vanto secolare per l’Italia”.

In questo caso Michieletto ambienta il Falstaff a Casa Verdi, ossia la casa di riposo per cantanti e musicisti che hanno compiuto 65 anni di età fondata a Milano da Giuseppe Verdi nel 1899. Lo scenografo Fantin spiega durante la conferenza stampa: “Un allestimento poetico, diverso dai Falstaff classici. Per il debutto a Salisburgo avevamo inizialmente presentato un altro progetto. Poi abbiamo visto il documentario ‘il bacio di Tosca’ su casa Verdi e ci siamo fermati. Ci siamo presi un giorno per la visita e ne è nato un saggio sulla poesia e la nostalgia. Ci affascinava il limite tra chi interpreta un ruolo e chi dedica la vita a esso. Raccontiamo la nostalgia dell’essere un cantante per tutta la vita, tra sogno e realtà. Per me è stata una sorta di ricostruzione cinematografica di casa Verdi. Ci sono personaggi che entrano e vivono ancora con lui, per sempre. È un grande omaggio, ma raccontiamo anche quello che le persone anziane hanno dentro”.

In effetti il Falstaff, rircorda il direttore artistico del Teatro Pierangelo Conte, è un “testamento di Verdi che pone uno sguardo maturo e disincantato sulla vita, sorridente”.

Sul podio ci sarà Jordi Bernàcer che definisce tornare a Genova un doppio regalo. “Avevo fatto Rigoletto qui e mi ero trovato molto bene, farlo con Falstaff è il secondo dono. Verdi non sapeva se l’avrebbe finito. Con un sorriso ci invita a riflettere su quello che è stato l’800 in Italia. Verdi rispetta la tradizione andando avanti. Quest’opera arriva dopo Don Carlos, Aida e Otello e finisce nel modo meno teatrale al mondo, con una fuga e con tutte voci allo stesso livello. Qui abbiamo colori che vanno oltre, che guardano a Debussy e Ravel che stavano per arrivare. C’è un uso dell’orchestra delicatissimo. È un grande piacere condividere il lavoro con questo cast. Si sente una grande relazione fra tutti i cuori. Ambrogio Maestri in ogni virgola, sillaba, parola, dice tutto. Ci porta quello che voleva dire Verdi”.

Maestri, che ha iniziato a fare Falstaff con il maestro Riccardo Muti, racconta: “Pensavo fosse solo ciccia. Invece era più profondo. È l’amico che tutti vorremmo e ci fa capire che al mondo, se ci comportiamo in maniera sbagliata, alla fine non avremo amici. Io, dopo quasi 400 recite in questo ruolo mi diverto ancora”.

Nel cast, oltre a Maestri ci sono Ernesto Petti (Ford), Galeano Salas (Fenton), Blagoj Nacoski (Dottor Caius), Cristiano Olivieri (Bardolfo), Luciano Leoni (Pistola), Erika Grimaldi (Alice Ford), Caterina Sala (Nannetta), Sara Mingardo (Mrs. Quickly), Paola Gardina (Mrs. Meg Page).

La trasfigurazione di Giuseppe Verdi, con relatore Lorenzo Costa e la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini, è la conferenza illustrativa in programma sabato 1 marzo alle 16 all’Auditorium Eugenio Montale (ingresso libero).

La trama: L’anziano e imponente Sir John Falstaff, alloggiato con i servi Bardolfo e Pistola all’Osteria della Giarrettiera, progetta di conquistare due belle e ricche dame: Alice Ford e Meg Page. A questo scopo invia alle due donne altrettante lettere d’amore perfettamente identiche. Le due se ne accorgono e insieme alla comare Quickly e a Nannetta, la figlia di Alice, innamorata del giovane Fenton, progettano uno scherzo ai suoi danni. Anche il marito di Alice, Mastro Ford, e il pedante dottor Cajus, al quale Ford ha promesso la propria figlia Nannetta, avvisati dai servi di Falstaff delle intenzioni del padrone, si preparano a contrastarlo escogitando a loro volta uno scherzo all’insaputa delle donne.

Falstaff subirà così diversi scherzi e gli abitanti di Windsor, mascherati da creature fantastiche, lo costringono a confessare i suoi peccati. L’opera finisce in allegria: Ford si rassegna, acconsente al matrimonio di Nannetta e Fenton e invita tutti a cena e Falstaff – ritrovata l’antica baldanza – detta la morale della storia: “Tutto nel mondo è burla”.

Concerti e rappresentanza internazionale

Intanto il Teatro Carlo Felice continua a mietere successi in Liguria. “Gli ultimi a Rapallo e Finale Ligure − racconta Orazi − con le chiese soldout e centinaia di persone. Questa azione ha prodotto anche un ritorno nei nostri confronti. Da Rapallo, in accordo con il sacerdote della chiesa di Sant’Anna, sono arrivate a teatro oltre 200 persone”.

Barbara Grosso, che per il Comune di Genova è consigliere delegato alla ‘predisposizione programma di azioni per il potenziamento dei rapporti dell’esecutivo con organi interni ed esterni ed Enti nazionali e internazionali, con particolare riguardo al rapporti con gli sponsor, dondazioni bancarie e all’organizzazione del Premio Paganini e al coordinamento del Festival del Balletto di Nervi’ racconta: “Sono appena tornata dall’Oman per un concerto dedicato a Paganini con il vincitore dell’ultimo Premio. Tantissime persone mi hanno parlato con emozione di questo teatro che si è fatto conoscere in quel Paese grazie alle iniziative internazionali”.

Le relazioni con l’estero sono sempre attive e Orazi anticipa collaborazioni bilaterali con la Corea e un progetto su un compositore brasiliano.

A marzo sono in programma anche altri progetti: domenica 9 marzo alle 11 nel primo Foyer Chansons e canzonette

per gli appuntamenti con Novecenti – musica vocale da camera. In programma Debussy, Respighi e Malipiero. Mezzosoprano

Paola Gardina, al pianoforte Claudio Marino Moretti.

Il 12 marzo uno degli appuntamenti più attesi: Beethoveniano (ore 20) con uno dei maestri più noti a livello internazionale per la prima volta a Genova: Sir John Eliot Gardiner sul podio con l’Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova e Simon Zhu (vincitore del premio Paganini) al violino. Musiche di Beethoven e Schumann

Inoltre il 14 marzo alle 20 evento speciale che apre la rassegna annuale Genova e l’800 a un prezzo speciale di 5 euro per gli abbonati. Protagonista sarà la musica ottocentesca di Giuseppe Verdi: in scena il soprano Maria Agresta, il tenore Francesco Demuro e il baritono Gabriele Viviani, accompagnati al pianoforte da Michele D’Elia.