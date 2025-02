Aggressioni sui treni e negli ospedali, Siap: “Piano di prevenzione che coinvolga tutte le istituzioni”

Genova. Le aggressioni a Genova sono in forte aumento, con episodi sempre più frequenti che coinvolgono ospedali, stazioni ferroviarie e treni. Il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (Siap) lancia un allarme e chiede un intervento sistematico per affrontare il problema alla radice.

Il segretario provinciale del Siap, Roberto Traverso, denuncia una situazione sempre più grave: “Le aggressioni in città sono in costante crescita. Operatori sanitari, infermieri, lavoratori delle ferrovie e cittadini sono esposti quotidianamente alla violenza.” Secondo Traverso, il fenomeno non può essere risolto solo con misure repressive, ma richiede un approccio integrato che combini prevenzione sociale e investigativa.

Secondo il sindacato, a Genova si interviene solo dopo che la violenza è già esplosa, senza una strategia di prevenzione a lungo termine. “Da anni denunciamo l’assenza di una vera politica di prevenzione, ma le istituzioni non sembrano voler affrontare il problema alla radice”, afferma Traverso. La preoccupazione è che, senza un piano strutturato, la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente.

Il Siap critica le misure adottate fino ad ora, giudicandole inadeguate. “Non basta un presidio fisso di polizia in ospedale, composto da un solo agente, per garantire la sicurezza nelle strutture sanitarie. E neppure l’aumento delle scorte sui treni può risolvere il problema delle aggressioni”, osserva il sindacato. La soluzione, secondo il Siap, deve essere un intervento preventivo che coinvolga tutte le istituzioni e si sviluppi su un arco di medio-lungo periodo.

Il Siap richiama l’attenzione su altre problematiche sociali che contribuiscono all’insicurezza in città, come la gestione dei minori non accompagnati, l’assistenza ai senza fissa dimora, il supporto psicologico per le persone vulnerabili e la prevenzione della violenza di genere. “Tutti questi aspetti non possono essere lasciati esclusivamente nelle mani delle forze dell’ordine”, sottolinea Traverso, evidenziando che il problema è stato trascurato troppo a lungo.

A peggiorare la situazione, c’è anche la carenza di personale nelle forze dell’ordine. “La Polizia di Stato sta facendo il possibile, ma le difficoltà sono enormi. I cittadini si sentono sempre più insicuri e servono risposte concrete”, conclude Traverso. La richiesta del Siap è chiara: è necessario un piano complessivo che integri sicurezza e prevenzione per evitare che la situazione sfugga di mano.