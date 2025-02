Aggressioni ai sanitari, tavolo in prefettura con i sindacati: proposte per prevenire la violenza

Genova. Dopo lo stato di agitazione proclamato da Fp Cgil e Uil Fpl nei pronto soccorso dell’area metropolitana genovese (escluso il Gaslini), si è svolto un incontro tra prefettura, sindacati, dirigenti ospedalieri, forze dell’ordine e rappresentanti regionali per affrontare il problema delle aggressioni al personale sanitario.

Si è discusso della sicurezza dei lavoratori e della necessità di garantire la continuità del servizio pubblico. Gli operatori sanitari subiscono aggressioni fisiche, psicologiche e verbali, spesso non denunciate. I sindacati chiedono una maggiore presenza delle forze dell’ordine, specialmente di notte, e un protocollo che semplifichi l’intervento delle autorità, in particolare per i pazienti psichiatrici.

È emersa anche la necessità di supporto psicologico per i lavoratori vittime di aggressioni e di un sistema di accoglienza per i parenti dei pazienti, al fine di migliorare la sicurezza nelle strutture, in particolare al Galliera e al Villa Scassi.

Fp Cgil e Uil Fpl accolgono con favore la proposta della prefetta di creare un gruppo di lavoro sulle misure di prevenzione e chiedono soluzioni concrete per rispondere al disagio crescente del personale sanitario.