Aggredisce un uomo, lo scaraventa contro una vetrina e lo rapina: arrestato dai carabinieri

Genova. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova hanno arrestato un trentenne genovese per rapina e lesioni personali a seguito di una discussione degenerata in una colluttazione molto violenta avvenuta in un bar della Foce.

Secondo quanto raccolto e riportato dai militari, il giovani – dichiaratosi come deejay attivo in diversi locali della città – avrebbe avuto un acceso diverbio con un cinquantenne di origine peruviana per futili motivi. La lite sarebbe rapidamente degenerata: dopo essere stati usciti dal bar, il trentenne avrebbe colpito l’uomo con pugni al volto, scaraventandolo contro la vetrata di un negozio adiacente. Vetrata che ha riportato lievi danni nell’impatto.

Ma mentre la vittima giaceva a terra, l’aggressore ne avrebbe approfittato per sottrargli il portafoglio e

impossessarsi di oltre 400 euro in contanti, allontanandosi nelle vie limitrofe. Alcuni giovani

presenti nel bar, testimoni della scena, hanno immediatamente allertato il 112, permettendo così ai

Carabinieri di intervenire rapidamente e bloccare l’uomo.

Durante la perquisizione, i militari hanno recuperato l’intera somma sottratta, che è stata restituita

alla vittima. Il cinquantenne è stato trasportato all’ospedale San Martino per le lesioni riportate al

volto, mentre l’arrestato è stato condotto nel carcere di Marassi, a disposizione dell’Autorità

Giudiziaria