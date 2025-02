Affitti e mercato immobiliare, Asppi: “Serve equilibrio, non slogan ideologici”

“Le recenti dichiarazioni di Alleanza Verdi e Sinistra sulle politiche abitative per Genova destano preoccupazione tra i piccoli proprietari immobiliari. Le proposte di “controllo degli affitti” e “contrasto agli affitti turistici” rischiano di compromettere ulteriormente un mercato già fragile”.

A dirlo Valentina Pierobon, la presidente provinciale e vicepresidente nazionale di Asppi, associazione di piccoli proprietari di case.

“Come rappresentanti dei piccoli proprietari, riteniamo che queste misure, oltre a essere inefficaci, non tengano conto della complessità del problema abitativo e penalizzino una categoria che necessita invece di maggiori tutele – dichiara – il settore della locazione privata richiede soluzioni equilibrate che considerino le esigenze di tutte le parti coinvolte, non approcci ideologici che potrebbero ridurre ulteriormente l’offerta di alloggi in affitto”.

“Ci rivolgiamo alla candidata del centrosinistra Silvia Salis – conclude Pierobon – auspicando un confronto costruttivo sul tema e l’apertura a proposte alternative che possano coniugare il diritto alla casa con la tutela dei proprietari. Il mercato immobiliare necessita di politiche concrete e bilanciate, non di misure restrittive che rischiano solo di esacerbare le tensioni esistenti”.