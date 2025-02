Aeroporto, Rixi frena tutti: “Non è un declassamento”. Pd e M5s: “Affermazioni sconcertanti”

Genova. È diventato un caso il declassamento (termine controverso) dell’aeroporto di Genova deciso dal ministero dell’Interno e dal ministero delle Infrastrutture per “razionalizzare” il servizio di salvataggio e antincendio negli scali italiani. Oggi il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi, dopo la missiva inviata dall’assessore regionale Marco Scajola che chiedeva al Governo un passo indietro, ha assicurato: “Nessun impatto sull’operatività del Cristoforo Colombo“. Garanzie che hanno ricevuto il plauso del centrodestra e della società di gestione, mentre non convincono le opposizioni politiche che ieri hanno sollevato la questione a livello mediatico.

“Nel decreto adottato dal Viminale – si legge nella nota di Rixi – non c’è nessun declassamento in vista per l’aeroporto di Genova. Il livello di presidio dei vigili del fuoco negli aeroporti italiani è basato su dati oggettivi che prendono a riferimento la quantità di traffico di ogni aeroscalo. Sulla base di questi parametri è in corso una riorganizzazione di risorse e mezzi a livello nazionale che segna comunque un rafforzamento dei livello di sicurezza. In ogni caso, da questa rimodulazione non si avrà alcun impatto sull’operatività del Cristoforo Colombo, sia per la quantità che per la tipologia dei voli che operano sullo scalo. È infatti il traffico aereo che determina il fabbisogno di vigili del fuoco, e non il contrario”.

Il declassamento in questione è il passaggio dalla categoria 8 alla categoria 7 della classificazione Icao (l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile), misura che determina una riduzione di personale pari a 12 unità di cui 4 capireparto e capisquadra e 8 vigili del fuoco. Stessa sorte tocca in Liguria a Villanova d’Albenga (che tuttavia resta in quinta categoria) e in Italia ad Ancona, Brescia, Brindisi, Pescara, Pisa, Rimini, Trieste e Torino. In compenso saranno inserite 60 risorse in organico a Foggia e Salerno. La revisione, ha spiegato il ministero in una circolare, “deriva dallo studio effettuato dal tavolo tecnico istituito presso il Mit” e si basa sulla “analisi dei dati di traffico, passati e presunti, parametrizzati sulle dimensioni dei veicoli” al fine di “razionalizzare le risorse attualmente presenti”.

Tanto che Scajola, in un comunicato diffuso in tarda mattinata, annunciava di aver “immediatamente scritto una lettera ai ministri Piantedosi e Salvini per chiedere ufficialmente che questo provvedimento venga rivisto, anche alla luce dei recenti investimenti fatti con importanti lavori per ampliare lo scalo e renderlo più accogliente e tecnicamente all’avanguardia”. Per l’assessore della giunta Bucci “un taglio di questo genere sarebbe chiaramente controproducente“.

Poi, dopo le rassicurazioni di Rixi, il cambio di rotta: “Apprezziamo la pronta risposta del viceministro Edoardo Rixi alla richiesta di chiarimenti fatta dalla Regione Liguria in merito all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Con le sue parole Rixi ha eliminato tutti i dubbi sulla possibile questione, allontanando ogni ipotesi di declassamento“.

Dal canto suo l’Aeroporto “prende atto con soddisfazione delle dichiarazioni del viceministro Rixi che scongiurano le potenziali conseguenze negative relative al declassamento dello scalo”. La società tuttavia “sottolinea l’importanza di non assumere orientamenti che, basandosi sui livelli di traffico dell’aeroporto negli anni passati, possano rappresentare un limite allo sviluppo futuro dell’aviazione commerciale (sia voli di linea che voli charter) e un limite reale per l’aviazione privata che spesso opera con aeromobili di grandi dimensioni che necessitano di categoria Icao 8 e superiori, e che vede nella Liguria una destinazione di grande rilevanza nella geografia turistica internazionale, anche di alto profilo. Un declassamento dello scalo avrebbe, quindi, ripercussioni significative non solo sull’aeroporto ma anche sull’importante indotto che lo stesso genera sul territorio”.

Ma in giornata non è mancata una frecciatina del governatore Bucci ad Autorità portuale e Camera di commercio, unici azionisti dell’Aeroporto di Genova dopo l’uscita dei Benetton e il tentativo fallito di passare la loro quota nelle mani di Msc: “Bisogna andare a chiedere agli azionisti dell’aeroporto di aumentare i traffici. Questa è forse l’unica cosa da fare. Andate a chiedere a loro di aumentare i traffici e voi vedrete che avremo anche vigili del fuoco”. E infatti nella nota di Bucci-Scajola a fine giornata si ribadisce: “Auspichiamo altresì che gli azionisti dell’aeroporto lavorino alacremente per un pronto e tempestivo rilancio dello scalo genovese, sul quale Regione Liguria negli ultimi anni ha investito cifre considerevoli, con l’obiettivo di aumentare i traffici. Questo anche considerando l’importanza e la strategicità che l’aeroporto ha per la Liguria e il Nord ovest del Paese”.

Non ci stanno ovviamente Pd e M5s. A partire da Valentina Ghio e Alberto Pandolfo, deputati dem eletti in Liguria: “Come fanno Rixi e Piciocchi a dire che non c’è nessun declassamento se è stato scritto nero su bianco dal ministero dell’Interno? Oggi quello che il Governo ha fatto per l’aeroporto di Genova è questo: nessuna azione espansiva ma una riduzione di categoria per quanto riguarda la presenza di vigili del fuoco e altri addetti da 8 a 7 con meno personale e meno sicurezza. Questo dice il documento ufficiale, i tentativi di smentita sono mal riusciti e assomigliano più a un arrampicarsi sugli specchi. Oggi abbiamo assistito solo a scuse e rimbalzi di responsabilità, mentre da Governo, Regione e Comune i liguri aspettano risposte e indicazioni concrete sulle prospettive necessarie per sostenere lo sviluppo del traffico aereo. Noi siamo per la crescita dell’aeroporto, del suo traffico, dello sviluppo dello scalo e per la qualità del lavoro, uno scalo che deve essere sicuro per lavoratori e utenti. Siamo invece davanti a una riduzione di personale e sicurezza, questa l’unica realtà oggi. Ora ci aspettiamo spiegazioni e risposte chiara. Per ora solo dichiarazioni e la mobilità di una regione bloccata da chi la governa”.

“Le affermazioni del viceministro Rixi sono sconcertanti: non ci resta che consigliargli di leggere con maggiore attenzione il documento redatto dal ministero dell’Interno, dove chiaramente si evince il declassamento del Cristoforo Colombo dall’Icao 8 al all’Icao 7 – puntualizzano dal Movimento 5 Stelle il deputato Roberto Traversi e il consigliere regionale Stefano Giordano -. E tanto che c’è, si confronti con il presidente di Regione Bucci, il quale, auspicando un aumento del traffico aeroportuale per scongiurare il declassamento, conferma quanto abbiamo denunciato ieri. A entrambi, inoltre, anziché perdere tempo a replicare a noi, consigliamo di investire il proprio tempo per difendere convintamente l’aeroporto nell’interesse di Genova e della Liguria”.

Una sola voce, invece, si alza dai sindacati: “Il declassamento dell’Aeroporto di Genova da parte del ministero dell’Interno di concerto col ministero dei Trasporti è uno schiaffo nei confronti dei lavoratori e di tutta la nostra città – scrivono Fabio Ferretti (Filt Cgil), Raffaele Lupia (Fit Cisl) e Silvana Comanducci (Uiltraporti) in una nota congiunta -. Non solo ci saranno effetti negativi dal punto di vista della sicurezza con una riduzione dei vigili del fuoco ma ci troviamo di fronte ad un pesante danno di immagine di cui avremmo fatto volentieri a meno proprio quando tutti insieme cercavamo di rilanciare il Cristoforo Colombo. Oltre al danno c’è anche la beffa considerato che la nostra regione è già penalizzata dalla situazione autostradale per le merci e i passeggeri. Adesso chiediamo un’immediata presa di posizione da parte degli azionisti dell’aeroporto e di tutte le istituzioni perché non è accettabile questo declassamento”.