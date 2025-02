Aeroporto di Genova, prosegue la battaglia del Pd per la continuità territoriale

Genova. Dopo l’iniziativa del senatore Pd Lorenzo Basso, che ha presentato un disegno di legge – e gli interventi portati avanti anche in Comune da Vittoria Canessa Cerchi – i dem proseguono la battaglia per estendere il regime di continuità territoriale alla Liguria, inserendo l’aeroporto di Genova tra quelli per cui sono previsti oneri di servizio pubblico e preveda i finanziamenti necessari per coprire gli eventuali costi.

Questo status permetterebbe di abbassare le tariffe dei trasporti aerei e, a cascata, promuoverebbe la concorrenza anche su altri fronti. “Serve individuare misure atte a calmierare in maniera efficace il costo dei biglietti aerei per tutelare il diritto alla mobilità dei viaggiatori”, dicono i deputati Pd Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Luca Pastorino che hanno presentato un’interrogazione al ministro delle Infrastrutture.

“L’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova rappresenta un’infrastruttura fondamentale per garantire la mobilità regionale e nazionale, facilitando il collegamento con i principali hub italiani e internazionali – spiegano i deputati – l’introduzione di oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree da e per Genova consentirebbe di migliorare la regolarità dei voli e offrirebbe un’alternativa affidabile ai collegamenti via terra, oggi fortemente penalizzati a causa di continui cantieri, e favorirebbe lo sviluppo economico, turistico e commerciale riequilibrando una situazione di evidente svantaggio rispetto ad altre aree del Paese”.

“La Liguria vive da troppo tempo pesanti disservizi nei collegamenti ferroviari e autostradali che causano continui disagi alla mobilità e rallentano lo sviluppo della regione e la qualità della vita dei residenti. Potenziare il servizio aereo e prevedere tariffe agevolate per i residenti servirebbe a compensare le carenze. Nell’interrogazione abbiamo chiesto al ministro anche se il governo intenda individuare misure per calmierare in maniera efficace il costo dei biglietti aerei per tutelare il diritto alla mobilità dei viaggiatori”. concludono i deputati Pd.