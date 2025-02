“Adulto Amico”, a Genova il progetto pilota di mentoring per ragazzi sottoposti a procedimenti di giustizia

Genova. Stabilire una positiva relazione di accompagnamento nella transizione all’età adulta, ma soprattutto impostare un percorso volto all’integrazione sociale e alla prevenzione della recidiva, per sostenere i ragazzi sottoposti a procedimenti di giustizia.

Sono gli obiettivi di “Adulto Amico“, l’iniziativa di mentoring di Defence for Children Italia, associazone che ha sede in piazza Don Gallo a Genova, portata avanti in collaborazione con il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità e l ‘ Ufficio per i Servizi Sociali per Minorenni (USSM) del Ministero della Giustizia, rivolta a tutti i cittadini interessati a diventare parte attiva di questa ambiziosa esperienza pilota di integrazione.

L’obiettivo è trovare un gruppo di cittadini e cittadine che attraverso la formazione e il supporto di Defence for Children possano sostenere e accompagnare, con il mentoring, ragazzi che sono arrivati in giovane età da un altro Paese del mondo, lasciando tutti i loro affetti e riferimenti a migliaia di chilometri di distanza, e che per qualche motivo sono entrati nel circuito della giustizia.

“ Dalle esperienze che abbiamo realizzato – spiega Pippo Costella, direttore di Defence for Children Italia – sappiamo che la costruzione di contesti e relazioni significative sono il modo per proporre a molti ragazzi un ‘ alternativa. Abbiamo verificato che la presenza di un adulto solidale produce risultati che nessuna politica repressiva potrà mai raggiungere. Sono molti anni che lavoriamo sui fenomeni della migrazione e quelli della giustizia. L ‘ esperienza pilota di mentoring che lanciamo a Genova coniuga questi due aspetti e sarà importante per dimostrare che la cura, l ‘ attenzione e la cittadinanza sono dimensioni fondamentali per i ragazzi che raggiungono il nostro Paese e che troppo spesso vengono costretti e lasciati in situazioni di vulnerabilità e isolamento”.

L’associazione ha dato appuntamento alle persone interessate a intraprendere questo percorso per venerdì 21 febbraio dalle 14 alle 18, e sabato 22 febbraio dalle 9:30 alle 17:30, nella sede sociale di Defence for Children Italia. Sarà l’occasione per conoscere da vicino l’iniziativa e raccogliere informazioni.