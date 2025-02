Addio a Bacci Cavassa, inventò la macchina per produrre le trofie di Sori a livello industriale

Genova. E’ morto a 94 anni Bacci Cavassa, imprenditore del golfo Paradiso, famoso per avere ideato il primo macchinario industriale in grado di produrre le trofie di Sori, rinomata specialità di pasta fresca.

Bacci Cavassa, come ricorda il giornalista Mauro Boccaccio, era il marito di Mina Novella, fondatrice, insieme alla sorella Giuseppina, del Pastificio Novella, azienda divenuta un’icona del “made in Liguria”, leader nel settore della pasta fresca e della gastronomia e punto di riferimento di molti “expat” al di fuori dei confini liguri.

All’inizio degli anni Settanta Bacci Cavassa inizio a elaborare una macchina per meccanizzare la produzione di questo apprezzatissimo prodotto, lo strumento divento operativo nel 1977. E se oggi le “Trofie di Sori” sono una pasta regolata da un disciplinare e riconosciute dal 2019 come denominazione comunale è anche per merito della grande visibilità data dalla produzione della Novella.

A Sori, per valorizzare questa tradizione gastronomica, dal 1980 viene organizzata dalle associazioni del territorio la “Sagra delle trofie”, inizialmente nell’entroterra, in frazione di San Bartolomeo, ma da tempo vicina al mare, nella zona pedonale del borgo, appuntamento partecipato da migliaia di persone ogni anno.