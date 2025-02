Ad ArteGenova il De Chirico che “taroccò” sé stesso: partita la mostra mercato alla Fiera di Genova

Genova. Con 12 galleristi e 29 espositori (tra associazioni e singoli artisti) nella sezione Contemporary Art Talent Show dedicata ad opere di artisti emergenti dal valore inferiore ai 5.000 euro, la Liguria (e Genova in particolare) hanno una sensibile presenza tra i 150 espositori di ArteGenova, la 19^ mostra – mercato apertasi oggi al Padiglione Blu della Fiera di Genova (fino a domenica 16 con orario continuato 10 – 20). Sono 5.000 le opere d’arte presenti, tra le quali i visitatori troveranno anche dei pezzi molto particolari e non per tutte le tasche. “Attese”, due tagli di Fontana del 1961 è un quadro in vendita a un milione e 800.000 euro; un Burri del 1950 vale un milione; ma c’è anche un curioso De Chirico (ora in vendita a 1,6 milioni) che nel 1946 il maestro greco realizzò su una vecchia tela spacciandolo per un suo manichino metafisico risalente a trent’anni prima e per questo lo retrodatò al 1916. “Le attuali tecnologie consentono di svelare questi retroscena” spiega il gallerista di San Marino che propone altre due opere di Giorgio De Chirico, una delle quali rivela un sottostante ritratto di donna di autore sconosciuto: probabilmente comprato da un robivecchi.

Ma le curiosità, tra i capolavori assoluti della storia dell’arte del ‘900 che arriva ai giorni nostri, sono davvero tante, spaziando tra molte correnti d’avanguardia di un tempo. Per capire la vastità del panorama artistico rappresentato in mostra, basta leggere le firme su quadri e sculture presenti: Afro, Burri, Scanavino, Capogrossi; Guttuso, Picabia, Baj, Adami, Casorati, Balla, Carrà. E ancora: Sironi, Depero, Campigli, De Pisis, Christo, Haring, Ligabue, Jenkins, Guidi, Crippa, Rosai, Biasi e poi Warhol, Schifano, Arman, Rotella, Jeff Koons e gli Street artist Bansky, Brainwash, TvBoy, Alessio – B e molti altri.

E poi c’è la sezione Contemporary Art Talent Show fatta di opere di artisti emergenti dal valore inferiore ai 5.000 euro, con 72 espositori: a una selezione di questi lavori è rivolto il Premio Banca Mediolanum (sponsor di ArteGenova) che sarà assegnato domenica mattina.