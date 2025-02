A Palazzo Tursi la visita del console americano Douglass Benning

Genova. Il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi ha ricevuto martedì mattina a palazzo Tursi il console generale americano, Douglass Benning.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati diversi temi, dalle sfide future della città di Genova tra grandi opere alle prospettive di collaborazione futura sul settore culturale, commerciale e delle tecnologie, e poi turismo e alta formazione. Il console è stato inoltre invitato a tornare a Genova per visitare Euroflora.

“Abbiamo avuto modo di parlare delle molte occasioni di scambio tra Genova con gli Stati Uniti, avvenute in questo anno e mezzo, come il progetto di partnership tra il Mei e il museo di Ellis Island, la recente esibizione dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice con il vincitore del 57esimo Premio Paganini, Simon Zhu, a New York – ha detto Piciocchi – Durante la visita abbiamo anche affrontato il possibile rafforzamento della collaborazione tra porti, università, con aziende statunitensi dell’ITC e imprese interessate a investimenti sulla rigenerazione urbana e sul turismo, in particolare nel comparto dell’hotellerie”.

“Inoltre – conclude Piciocchi – abbiamo avviato un’interlocuzione per valutare la realizzazione di una rete strutturata per gli scambi culturali e formativi per gli studenti universitari e degli istituti superiori”.