A Genova il convegno delle capitali europee dello Sport per i 25 anni di Aces

Genova. ACES Europe festeggia i suoi 25 anni di attività a Genova in occasione del Convegno della Capitali Europee dello Sport in programma sabato 15 febbraio all’hotel Bristol.

Per questo speciale appuntamento si sono riuniti nel capoluogo ligure i rappresentanti delle amministrazioni che, in questo primo quarto di secolo, hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento.

Il convegno, che segue l’Annual ACES Gala Awards tenutosi lo scorso dicembre a Bruxelles e che vedrà la partecipazione anche delle città di Tallin Capitale Europea dello Sport 2025 e Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, sarà l’occasione per condividere le esperienze e creare nuove sinergie nel nome dello sport e dei suoi valori.

«Siamo orgogliosi di poter ospitare questo importante convegno di richiamo internazionale nella nostra città – dichiara il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi – Genova Capitale europea dello Sport 2024 ci ha lasciato una grande eredità in termini di cultura sportiva e di impianti, dal nuovo Palasport alla ristrutturazione di impianti e nuove aree sportive diffuse sul territorio. Genova ha una grande tradizione alle spalle e per le future generazioni vogliamo continuare con sempre maggiore slancio nella promozione e valorizzazione delle attività sportive anche nell’ottica di fruibilità del nostro straordinario territorio che consente anche la pratica di sport all’aria aperta, in ogni stagione dell’anno. Dal confronto con altre realtà a livello europeo, come nel caso di questo importante convegno, pensiamo possano emergere spunti molto interessanti per la nostra città».

«Sono molto felice che ACES possa festeggiare i suoi 25 anni di attività nella nostra città – dichiara l’assessore allo Sport ed al Turismo del Comune di Genova, Alessandra Bianchi – Abbiamo vissuto un anno straordinario ricco di appuntamenti sportivi e consolidato il nostro posizionamento come meta ideale sia per i grandi eventi sia per gli amanti dell’outdoor. Il convegno della Capitali Europee dello Sport sarà non solo l’occasione per ripercorrere le tappe di Genova 2024 ma anche un’opportunità unica per condividere sperienze e creare nuove sinergie sottolineando, ancora una volta, l’importanza dello sport per la crescita di un territorio. Ringrazio nuovamente il presidente Gian Francesco Lupattelli – conclude l’Assessore Bianchi – per aver annoverato il progetto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport come modello da cui prendere esempio».

«Abbiamo aperto Liguria 2025 Regione Europea dello Sport ereditando il testimone da Genova 2024 Capitale Europea dello Sport – afferma l’assessore allo Sport di Regione Liguria, Simona Ferro – Per il Convegno delle Capitali Europee dello Sport si ritroveranno a Genova le Amministrazioni sportivamente più virtuose degli ultimi anni: un’opportunità unica per creare nuove sinergie e nuove opportunità per continuare a promuovere lo sport ed i suoi valori evidenziandone anche l’importante ruolo dal punto di vista dello sviluppo economico di una città o, come nel nostro caso, dell’intera regione».

«Il grande successo di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport è sottolineato anche dalla grande partecipazione di tutte le amministrazioni che hanno accolto con piacere l’invito per questa speciale due giorni – aggiunge il presidente di ACES Europe, Gian Francesco Lupattelli – Non potevamo desiderare cornice migliore per festeggiare i nostri primi 25 anni di attività. Ho seguito con grande entusiasmo tutte le attività, gli eventi e quanto fatto dalla città di Genova nell’anno in cui è stata Capitale Europea dello Sport a cui, sono convinto anche le prossime Capitali Europee dello Sport guarderanno con attenzione. Ci tengo anche in questa occasione a fare ancora i complimenti all’assessore Bianchi per averci regalato un progetto davvero incredibile».

«Genova ha vissuto un 2024 davvero fantastico con un calendario di appuntamenti sportivi di carattere nazionale ed internazionale davvero fitto – aggiunge Antonio Micillo, presidente del CONI Liguria – Abbiamo condiviso con l’amministrazione un progetto che credo fortemente possa essere d’ispirazione per altre città. Il Convegno delle Capitali Europee dello Sport sarà l’occasione per sottolineare l’importanza del fare squadra per poter raggiungere grandi obiettivi e lo sport lo insegna».