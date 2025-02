A Chiavari 150 candidati incontrano le aziende del settore turistico

Chiavari. “L’edizione 2025 di ‘LavoriAMO il Turismo’ del Centro per l’Impiego del Tigullio è stata un successo: a Chiavari oltre 150 candidati hanno incontrato le agenzie per il lavoro e le più importanti strutture ricettive del territorio. Tutte le parti coinvolte hanno espresso la propria soddisfazione per questa iniziativa che consente di colmare la distanza tra domanda e offerta con il giusto anticipo rispetto all’apertura della stagione turistica”.

Così l’assessora alle Politiche dell’Occupazione Simona Ferro e l’assessore al Turismo Luca Lombardi al termine dell’edizione 2025 di ‘LavoriAMO il Turismo: le imprese incontrano i lavoratori’, il Recruiting Day che si è svolto questa mattina a Chiavari, nell’auditorium San Francesco.

“Eventi come questo rappresentano un momento fondamentale di contatto tra il territorio, il mondo delle imprese e i cittadini in cerca di occupazione, contribuendo al costante sviluppo economico del Tigullio. Sono proprio queste le occasioni che permettono di toccare con mano l’effettivo funzionamento dei servizi al lavoro di Regione Liguria”, conclude.