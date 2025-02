900 anni di San Matteo, per tutto il 2025 a Genova le celebrazioni tra teatro, arte e cultura

Genova. Nel 2025 si celebreranno i 900 anni dalla fondazione dell’abbazia di San Matteo, un luogo di grande valore storico e religioso nel cuore di Genova. Fondata nel 1125 da Martino Doria, come cappella gentilizia della nobile famiglia Doria, l’abbazia venne consacrata nel 1132 e intitolata a San Matteo, il santo che, per la sua professione di gabelliere, era considerato il patrono ideale per la famiglia Doria, anch’essa coinvolta nel settore delle imposte. Nel 1934, Papa Pio XI riconobbe San Matteo anche come Patrono della Guardia di Finanza, una connessione che rimane oggi un simbolo di devozione e dovere civico.

Per celebrare questa importante ricorrenza, la Curia di Genova, la famiglia Doria, l’Università di Genova e il Comando Regionale Liguria della Guardia di Finanza hanno organizzato una serie di eventi che si svolgeranno durante tutto l’anno, a partire dal mese di febbraio. Questi eventi includeranno conferenze, concerti, visite guidate e celebrazioni religiose, pensati per sottolineare il significato storico e spirituale dell’abbazia di San Matteo.

Il programma delle celebrazioni inizierà sabato 8 febbraio 2025, con una conferenza dal titolo “Il San Matteo di Caravaggio” tenuta dal Professor Giacomo Montanari, seguita dalla Santa Messa celebrata dal Cardinale Angelo Bagnasco. La settimana successiva, in occasione dei “Rolli Days”, l’abbazia aprirà le sue porte per visite guidate, e saranno presentate conferenze storiche riguardanti la famiglia Doria e il loro legame con la città di Genova.

Le celebrazioni proseguiranno durante l’anno con eventi come l’allestimento floreale del chiostro in occasione di Euroflora e concerti organistici che si terranno in diverse date, come il 27 aprile, il 3 e 4 maggio. Tra gli appuntamenti più significativi, il 25 settembre 2025, giorno della festa di San Matteo, si terrà una Santa Messa solenne, celebrata dall’Arcivescovo Marco Tasca.

Accanto alle celebrazioni religiose, l’associazione culturale “Lunaria Teatro” organizzerà spettacoli teatrali che esploreranno la spiritualità e la storia della città. Tra questi, lo spettacolo “Vergine Madre” di Lucilla Giagnoni, in programma per il 15 luglio 2025.

Questo anniversario non è solo un’occasione per ricordare la storia dell’abbazia, ma anche per riflettere sulla sua connessione profonda con la spiritualità, la cultura e la comunità di Genova. Un anno ricco di eventi che promette di celebrare un secolo di storia, fede e arte in una delle città più affascinanti d’Italia.