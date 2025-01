Winter Park, ultimi giorni di apertura: dal 17 al 19 gennaio sconti su tutte le attrazioni

Genova. Si sta per concludere l’edizione 2024/25 del Winter Park Genova che, fino a domenica 19 gennaio 2025, porta più di 100 attrazioni per grandi e piccini a Ponte Parodi.

Per gli ultimi tre giorni di apertura, da venerdì 17 a domenica 19 gennaio 2025, le 100 attrazioni del Winter Park di Genova sono aperte con i saldi, con sconti a discrezione del singolo operatore che partono dal 20%.

Il Winter Park Genova è aperto venerdì 17 e sabato 18 gennaio 2025 dalle 15 alle 24, mentre domenica 19 gennaio dalle 10.30 alle 24. Da lunedì 13 a giovedì 16 gennaio è chiuso. All’area si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari. Per ulteriori informazioni è inoltre attivo il centralino 3403554757.

WINTER PARK GENOVA

Più di 100 attrazioni per grandi e piccini in un luna park affacciato sul mare che, da più di un secolo, rappresenta uno dei simboli del Natale genovese. “L’edizione di quest’anno – spiega Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park – è ancor più ricca di emozioni delle precedenti, con un’offerta di più 100 attrazioni che permettono sia di passare una serena giornata in famiglia, sia di trascorrere momenti all’insegna dell’adrenalina. Questi ultimi apprezzeranno particolarmente due grandi novità di quest’anno: Eclipse, un’attrazione alta 50 metri, che raggiunge i 110 chilometri orari e unica in Italia, e Galaxy 360 che, come suggerisce il nome, è una giostra pendolo che fa compiere al pubblico un giro completo, anche a testa in giù”.