Winter Park, oltre 4500 presenze alla mattinata dedicata alle persone con disabilità

Genova. Circa 4500 partecipanti provenienti da più regioni d’Italia, con presenze da Paesi in guerra come Ucraina, Afghanistan e Siria. Si conferma un successo la mattinata dedicata alle persone con disabilità, svolta oggi venerdì 3 gennaio 2025 al Winter Park di Ponte Parodi (Genova). Gli esercenti hanno aperto le proprie attrazioni esclusivamente e gratuitamente per le persone con disabilità e per le loro famiglie, dedicando così una mattinata a chi, tutti i giorni, potrebbe avere difficoltà nel godersi in tranquillità le più cento attrazioni presenti.

Iniziata diciannove anni fa, l’iniziativa è sempre molto attesa dalle persone con disabilità e dalle loro famiglie. «Nel 2006 eravamo poche decine – spiega Nadia Superina, coordinatrice dell’evento – e poi, edizione dopo edizione, l’iniziativa è diventata un appuntamento fisso per migliaia di ragazze e ragazzi che arrivano appositamente a Genova da più regioni d’Italia. Quella di oggi è stata una mattinata splendida, che ha visto anche l’adesione di persone provenienti da Paesi in guerra come Ucraina, Afghanistan e Siria. Inoltre, rispetto agli anni scorsi, hanno partecipato molti anziani che, nonostante le difficoltà legate all’età e ad alcune disabilità, hanno deciso di immergersi nel clima di festa e godere della compagnia e dell’atmosfera unica che colora il Winter Park in occasioni speciali come questa». Dalle 10 alle 12.30 di venerdì 3 gennaio 2025, tutte le attrazioni hanno aperto gratuitamente ed esclusivamente per le persone con disabilità. «Gli organizzatori del Winter Park – prosegue Superina – si sono fin da subito dimostrati molto attenti a queste esigenze, impegnandosi molto a organizzare questo evento, a cui hanno potuto partecipare tutte e tutti, sia con la famiglia, sia attraverso le molte associazioni coinvolte provenienti anche quest’anno da Liguria, Piemonte e Toscana, come Cepim, Chiossone, Fa.Di.Vi, Angsa, Ass. Ligure X fragile, Emozioni Giocate, Insieme per caso, Papa Giovanni XXIII, BIC Genova, Anffas e molte altre».

«Dedicandosi principalmente al divertimento di famiglie e ragazzi – aggiunge Mattia Gutris, portavoce del comitato organizzativo del Winter Park – il comitato organizzatore del Winter Park e, in generale, tutto il mondo dello spettacolo viaggiante ha sempre avuto un’attenzione particolare alla solidarietà. Per questo abbiamo supportato Nadia Superina fin dalla prima edizione di questa splendida iniziativa, che abbiamo ripetuto anche nell’edizione estiva del luna park per regalare una mattinata unicamente a chi, tutti i giorni, potrebbe avere qualche difficoltà nel godersi a pieno le oltre cento attrazioni presenti. Ed è molto emozionante vedere un’affluenza così importante e notare dettagli come il numero di sedie a rotelle lasciate vuote accanto alle giostre, o come tantissimi bambini con autismo riescano a provare la gioia di salire sulle tante attrazioni del Winter Park in tranquillità e sicurezza». Il calendario di eventi collaterali prosegue lunedì 6 gennaio 2025 (ore 15), quando si festeggia l’Epifania al Winter Park in compagnia di una simpatica Befana sui trampoli.

L’iniziativa ha visto anche la partecipazione dell’assessore al Commercio, alle proloco e alle tradizioni del Comune di Genova Paola Bordilli e dell’assessore alle Politiche sociali Enrico Costa. «Il Winter Park interamente dedicato alle persone con disabilità e alle loro famiglie e accompagnatori è una tradizione ormai consolidata che trasforma il luna park più grande d’Europa, allestito in una location suggestiva con pochi eguali a livello internazionale, in uno spazio dove si mescolano socializzazione, divertimento e inclusione – spiega l’assessore comunale al Commercio e alle Tradizioni Paola Bordilli – Sono davvero orgogliosa di questa sinergia tra il Comune di Genova e i giostrai che consente ai soggetti più fragili di vivere tutti insieme una giornata di festa, potendo usufruire in totale sicurezza e tranquillità delle oltre 100 attrazioni che fino a domenica 19 gennaio allieteranno il tempo libero delle famiglie genovesi».

«Una meravigliosa iniziativa nel segno della solidarietà e dell’inclusione, rivolta alle persone con disabilità e ai loro familiari e accompagnatori che valorizza il tempo libero come occasione per stare insieme, stringere rapporti e conquistare importanti spazi di autonomia decisionale – aggiunge l’assessore comunale alle Politiche sociali Enrico Costa – Siamo felici e orgogliosi di sostenere questo progetto che da una ventina d’anni rafforza la nostra comunità nel segno dell’integrazione sociale e del volontariato, mettendo al centro di tutto la persona, i suoi interessi e i suoi bisogni in una giornata che vuol essere un momento di festa e di gioia per tanti ragazzi, per le loro famiglie e per tutta la nostra città».

Il Winter Park Genova è aperto a Ponte Parodi fino a domenica 19 gennaio 2025, dalle ore 15 alle 24 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 24 nei giorni festivi. Da sabato 21 dicembre 2024 a lunedì 6 gennaio 2025 vige sempre l’orario festivo: dalle 10.30 alle 24. All’area si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari. Per ulteriori informazioni è inoltre attivo il centralino 3403554757.