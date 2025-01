Winter Park, 250 mila presenze a Ponte Parodi in 41 giorni: “Tra i luoghi più frequentati del Natale genovese”

Genova. Più di 250mila presenze in 41 giorni, per un luna park simbolo delle festività natalizie genovesi che, anche nel 2025, conferma una particolare attenzione alla solidarietà. È un ottimo bilancio quello dell’edizione 2024/2025 del Winter Park Genova, che ha portato oltre 100 attrazioni a Ponte Parodi da venerdì 6 dicembre 2024 a domenica 19 gennaio 2025.

“Le più di 250mila presenze che abbiamo registrato in 41 giorni – spiega Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park – sono la conferma che il Winter Park abbia rappresentato, anche quest’anno, uno dei principali poli di attrazione del Natale di Genova e della Liguria. Ponte Parodi è una location perfetta da molti punti di vista: grazie ai biglietti venduti, a sondaggi rivolti ai partecipanti e a iniziative volte a contare gli accessi, abbiamo stimato il numero di presenze e rilevato una buona affluenza anche di turisti, soprattutto da lunedì 23 dicembre all’Epifania”.

Si conferma forte anche l’impatto solidale, con le oltre 4500 presenze alla mattinata dedicata alle persone con disabilità e i 4335 euro donati all’Istituto Giannina Gaslini tramite la sua fondazione di partecipazione Gaslininsieme, raccolti dal ricavato dell’evento di giovedì 9 gennaio 2025 dedicato a comunità e minori con situazioni di fragilità, personale o di famiglia. “Il Winter Park e il mondo dello spettacolo viaggiante – prosegue Gutris – hanno sempre avuto un occhio di riguardo all’inclusione e alla solidarietà. Per questo cerchiamo sempre di aiutare concretamente chi è in difficoltà ed è un grande piacere notare come, anno dopo anno, riusciamo a coinvolgere sempre più persone. Come hanno dimostrato l’iniziativa di giovedì 9 gennaio 2025, che ha registrato circa 900 presenze (quasi il doppio dell’anno scorso), e la mattinata di venerdì 3 gennaio 2025, in cui abbiamo aperto le nostre attrazioni gratuitamente ed esclusivamente per più di 4500 persone con disabilità”.

“Ancora una volta il Winter Park si è dimostrato un’attrazione di successo e i numeri di quest’anno parlano chiaro: oltre 250mila presenze sono la prova il luna park è un luogo del cuore dei genovesi, soprattutto durante le festività natalizie – spiega l’assessore al Commercio e alle Tradizioni Paola Bordilli -. Per oltre quaranta giorni giochi e luci hanno portato gioia e divertimento a Ponte Parodi, una location che insieme al vicesindaco facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi abbiamo fortemente voluto e che ci ha regalato degli scorci eccezionali. Ma Winter Park significa anche solidarietà, sia con la tradizionale mattinata dedicata alle persone con disabilità, sia alla raccolta fondi a favore di Gaslininsieme. Voglio ringraziare ancora una volta chi ogni anno rende tutto questo possibile, a partire dai giostrai al mio collega Piciocchi per il duro e caparbio lavoro svolto in questi due anni a Ponte Parodi”.