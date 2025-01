L’avvocato di Francesca Ghio ricorre contro la richiesta di archiviazione: “Doveva essere sentita sulle violenze subite”

Genova. Una richiesta di archiviazione da cui emerge come gli unici elementi acquisiti dalla Procura di Genova in merito alla violenza sessuale denunciata in consiglio comunale da Francesca Ghio sono stati due articoli di giornale e il certificato anagrafico della consigliera comunale di Avs. Elementi dai quali il pm Federico Panichi ha tratto la conclusione che non vi fosse necessità di svolgere ulteriori accertamenti in quanto il fatto “è sicuramente prescritto”.

E’ questo uno dei nodi non condivisi dall’avvocato Michele Ispodamia, che assiste Ghio, che lo hanno convinto a presentare opposizione alla richiesta di archiviazione della Procura di Genova.

La vicenda che aveva portato all’apertura dell’inchiesta risale al 26 novembre quando Francesca Ghio aveva raccontato davanti ai consiglieri presenti della sala rossa di Palazzo Tursi di essere stata violentata quando aveva 12 anni, da un conoscente di famiglia.

L’avvocato: “Sono mancati gli accertamenti sui tempi”

Ghio aveva spiegato alla stampa che la violenza si era protratta per un certo tempo senza entrare nei dettagli e senza mai rivelare il nome dell’uomo che accusava. La Procura di Genova aveva aperto un fascicolo proprio sulla base degli articoli di stampa usciti il giorno successivo alle dichiarazioni. Tutti erano convinti, a partire dalla stessa consigliera comunale, che i pm l’avrebbero chiamata a raccontare i fatti per circostanziarli meglio nel tempo. Ma questo non è avvenuto.

La scelta di chiudere la vicenda, quasi certamente prescritta visto che Ghio ha 31 anni e se i fatti risalgono al 2005 o 2006 e “la prescrizione è di 10 anni” sottolinea il pm nella richiesta, senza nemmeno sentire la parte offesa per accertarsi delle date o di possibili eventi successivi – aveva lasciato perplessa la stessa consigliera comunale. Ghio a Genova24 aveva spiegato di essere stupita del fatto che il fascicolo fosse stato aperto per poi chiuderlo senza approfondire la vicenda anche perché “vista la gravità dei fatti e visto che quell’uomo potrebbe avere commesso gli stessi fatti su altre bambine, è curioso che la procura non desideri conoscerne l’identità. Magari ci sono altri fascicoli aperti e avere la testimonianza della mia assistita corroborerebbe l’accusa”.

Anche questo elemento sarà alla base dell’opposizione all’archiviazione del fascicolo, vale a dire il fatto che i pm in questo modo avrebbero di fatto rinunciato a conoscere il nome di un potenziale pedofilo che potrebbe aver commesso altri reati, magari non prescritti.

Nome tuttavia che Ghio – è bene precisarlo – potrebbe fare anche in altro modo ai magistrati, sporgendo formale denuncia in Procura. In questo modo, anche se il fatto risultasse prescritto, il nome del presunto pedofilo resterebbe cristallizzato in un atto giudiziario.

Il giallo del mancato “via libera” da parte dei pm che coordinano il gruppo

Infine c’è un elemento che il difensore di Ghio ha notato nella richiesta di archiviazione, vale a dire l’assenza nel documento che gli è stato notificato della “vidimazione” del coordinatore del gruppo fasce deboli, che si occupa dei reati di di genere, tra cui la violenza sessuale appunto. Si tratta di un “visto”, che equivale a una sorta di via libera ma che non è indispensabile per procedere con la richiesta.

Una “dimenticanza” che lascia alcuni dubbi al difensore perché si sarebbe verificata per ben due volte. La chiusura delle indagini risale infatti all’11 dicembre, due settimane dopo l’apertura del fascicolo. A inizio gennaio la Procura aveva informato i cronisti sulla richiesta di archiviazione, certa che dopo 20 giorni fosse stata notificata. Ma così non era avvenuto visto che il procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati che avrebbe dovuto vistare la pratica in quanto coordinatore delle fasce deboli non l’aveva fatto – non è chiaro se per problemi con l’applicativo che sta generando caos in tutte le Procure o per una sua scelta – e il 24 dicembre è andato in pensione. Così il pm Panichi ha inviato per la seconda volta la richiesta per la vidimazione il 7 gennaio al nuovo coordinatore delle fasce deboli, il sostituto procuratore Luca Scorza Azzarà, ma sul documento notificato all’avvocato non c’è alcuna vidimazione bensì solo la nota scritta a mano in cui il pm titolare del fascicolo scrive che si invia per il “visto”, ma senza nessuna firma del ‘vistante’ sotto.

E’ chiaro che la mancata doppia assenza di firma da parte del supervisore, pur non essendo obbligatoria per legge, lascia il campo a qualche illazione circa una non condivisione della decisione del pm da parte dei coordinatori del gruppo. A domanda specifica, dalla Procura fanno sapere che la richiesta sarebbe stata regolarmente vistata da parte del nuovo coordinatore, ma resta un certo mistero sul perché la copia ricevuta qualche giorno da dall’avvocato di Ghio non ne contenga la firma.

Adesso con l’opposizione all’archiviazione che sarà depositata nelle prossime ore, il gip dovrà fissare un’udienza e decidere se il pm dovrà o meno svolgere ulteriori indagini.