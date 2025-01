“Vinciamo insieme”, inaugurato l’hub Lnd – Abeo Liguria per i bimbi in cura al Gaslini

+ FOTONOTIZIA + SPORT, ASSESSORE FERRO ALL’INAUGURAZIONE DELL’HUB “VINCIAMO INSIEME” DELLA LND: “UN DONO SPECIALE PER I BIMBI IN CURA AL GASLINI. IL CALCIO VIRTUALE È UN POTENTE MEZZO DI INCLUSIONE SOCIALE”

Genova. Questa mattina, in via Redipuglia a Genova, l’assessora allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro ha partecipato all’inaugurazione dell’hub “Vinciamo Insieme” della Lega Nazionale Dilettanti e del suo dipartimento eSport.

“Grazie al progetto della LND i locali di ABEO Liguria, che ospitano i piccoli pazienti in cura all’Istituto Gaslini e le loro famiglie, saranno per la prima volta dotati di postazioni di gioco per la pratica del calcio digitale e del calcio da tavolo, regalando momenti di divertimento e svago ai bambini e favorendone la socialità e l’interazione – spiega l’assessora Ferro. – Così il calcio virtuale e in generale la tecnologia diventano potenti mezzi di inclusione sociale. La Regione Liguria è da sempre vicina a iniziative come questa che dimostrano, ancora una volta, che lo sport si gioca anche con il cuore”.

All’inaugurazione erano presenti il presidente nazionale e Sport LND Santino Lo Presti, il vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti Christian Mossino, il presidente della FIGC ligure Giulio Ivaldi e l’assessore allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi.

Testimonial dell’iniziativa lo “Spiderman ligure”, Mattia Villardita, conosciuto per il suo grande impegno a favore dei bambini ricoverati in ospedale.