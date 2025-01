Sicurezza, da oggi i vigili di quartiere saliranno anche sui bus Amt: ecco le zone coinvolte

Genova. “Da questa settimana gli agenti delle pattuglie di quartiere, già attive nei quartieri di Sampierdarena, Pontedecimo, Certosa e Cornigliano, saliranno anche sui bus delle linee Amt“. Lo annuncia l’assessore alla Sicurezza e Mobilità Sergio Gambino.

“Abbiamo avviato questo servizio aggiuntivo tra quelli già svolti dalle pattuglie di quartiere per dare una prima risposta alla richiesta di presidio di sicurezza per autisti e passeggeri sui bus, una richiesta oggetto di forte attenzione da parte della nostra amministrazione che ha sottoscritto, in questo senso, anche un protocollo sul tema con le organizzazioni sindacali”. spiega Gambino.

“Nel concreto – aggiunge l’assessore comunale – i vigili di quartiere saliranno sui bus, faranno un tratto di percorso nel quartiere interessato, si accerteranno della situazione, dialogando con passeggeri e autisti. I vigili di quartiere stanno riscuotendo, dall’inizio sperimentale della loro attività nella primavera del 2023, un grande apprezzamento da parte dei cittadini e dei commercianti dei quartieri interessati e stiamo studiando un ampliamento a tutti i municipi genovesi”.

“Il protocollo Misure per il miglioramento della sicurezza del servizio e del personale nel trasporto pubblico locale, siglato con gli enti e le organizzazioni sindacali, si fonda sul confronto continuo sul tema della sicurezza e comprende l’individuazione e l’attivazione di misure per dare concreta attuazione ai principi condivisi – spiega la presidente e direttrice generale di Amt Genova Ilaria Gavuglio – Questa proposta dell’assessore Gambino, che ringrazio, è un segnale molto importante che va esattamente in questa direzione e rafforza ulteriormente le azioni già messe in campo. La sicurezza è un aspetto prioritario e l’attenzione sul tema è dimostrata anche dal tavolo permanente tra Comune di Genova, Amt e le quattro organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal per il monitoraggio costante del fenomeno sul territorio”.