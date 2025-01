Vibrazioni e sicurezza, Sestri Ponente si prepara al confronto: domani assemblea pubblica con Piciocchi

Genova. Le vibrazioni di un grande cantiere che da mesi sta letteralmente togliendo il sonno a decine di cittadini e la sempre più esplosiva situazione legata alla sicurezza delle strade, con un numero sempre crescente di segnalazioni di disordini e degrado. Oltre a questo, sul piatto c’è il masterplan per la rigenerazione del quartiere che prevede interventi di riqualificazione urbana e la creazione di fatto nuovo quartiere dedicato ai lavoratori dei cantieri navali di Sestri Ponente.

Questi sono gli ingredienti che domani alle 18 animeranno la nuova assemblea pubblica organizzata al Teatro Verdi dall’amministrazione civica, capitanata dal sindaco facente funzione Pietro Piciocchi. “Nell’occasione, e nel rispetto dell’impegno che mi ero assunto in occasione della precedente assemblea – commenta – ho voluto inserire nella discussione anche i temi legati alla sicurezza e alla vivibilità del quartiere”.

“Lo faremo insieme agli assessori della Giunta comunale competenti per materia, Enrico Costa e Sergio Gambino, al Consigliere comunale Lorenzo Pellerano, delegato al ribaltamento a mare del cantiere, e alla Presidente del Municipio Cristina Pozzi. Con questa iniziativa, alla quale ne seguiranno altre dello stesso tipo, intendo concretamente manifestare la ferma volontà del Comune di affiancare la cittadinanza in questo delicato momento di trasformazione, rimarcando l’importanza vitale che Sestri Ponente riveste per tutta la nostra Città”.

La locandina dell'evento organizzato dall'amministrazione civica

Altro approccio, invece, da parte delle opposizioni: “Tutto molto bello, peccato che la partecipazione della cittadinanza arrivi tardivamente – sottolinea il consigliere comunale RossoVerde Filippo Bruzzone – I cittadini hanno gravi danni in casa dovuti alle vibrazioni creare dal cantiere e abbiamo raccolto circa un migliaio di firme per chiedere maggiore sicurezza e controlli. Il sindaco facente funzione Piciocchi a Sestri si vede solo ora, a pochi mesi dal voto. I percorsi condivisi avrebbero dovuto partire prima, non a lavori iniziati e a danni ormai avvenuti”.

Rincara la dose la consigliera municipale Sara Tassara: “Le prima segnalazioni relative alle vibrazioni mi sono pervenute a ottobre 2023 e allora la giunta comunale e municipale si è sempre dimostrata sorda e cieca davanti alle preoccupazioni dei cittadini – commenta – Sul fronte sicurezza poi, ho presentato almeno tre mozioni in Municipio per chiedere maggiori controlli, e per chiedere al Sindaco di sottoscrivere i patti per la sicurezza urbana, per impegnare tutte le parti coinvolte ad azioni concrete che coinvolgano anche il tessuto sociale e culturale, non solo l’aspetto securitario. La maggioranza ha sempre votato contro ogni mia proposta, negando il problema, e assicurando che nelle zone segnalate di via cerruti e capponi la situazione fosse sotto controllo. Siamo stanchi di farci prendere in giro: domani saremo al fianco dei cittadini per pretendere risposte e sicurezza”.

Dopo l’assemblea pubblica dello scorso giovedì, invece, la maggioranza fa quadrato attorno all’amministrazione civica: “Non sono stato invitato, mi spiace, avrei ascoltato le rimostranze dei cittadini come ho sempre fatto – chiarisce il consigliere comunale Federico Barbieri, anche lui sestrese doc – l’incontro di domani è un momento importante di confronto, perché per i danni subiti e accertati l’amministrazione civica farà tutto il possibile per accompagnare i cittadini ad trovare una soluzione”.

Ma domani si parlerà anche di sicurezza. “Nei mesi scorsi avevo chiesto una maggiore frequenza pattugliamento nelle vie più critiche – ha commentato Barbieri – Dall’assessore Gambino disponibilità massima per il presidio del territorio quindi domani avremo un riscontro. E già sono stati accertati i primi risultati“. Risultati che saranno presentato domani durante l’incotro.

Non sarà presente alla assemblea, invece, il segretario del Siap (Sindacato italiano appartenenti polizia) Roberto Traverso, che nelle scorse settimana si era espresso in difesa dei cittadini sestresi “sotto assedio”: “Ho deciso di non partecipare attivamente a questa assemblea, né prendendo la parola né intervenendo, pur valutando l’importanza del tema. La mia presenza in un contesto del genere, limitato e governato dall’amministrazione locale, risulterebbe inefficace. Si tratta, infatti, di una riunione che difficilmente potrà offrire un confronto reale e costruttivo, considerata la sua impostazione più orientata al controllo del dibattito che alla ricerca di soluzioni condivise – scrive Traverso oggi in una nota stampa – Il tema della sicurezza urbana, che considero centrale e imprescindibile per affrontare il disagio sociale e il degrado urbano che affliggono il territorio genovese e, in particolare, Sestri Ponente, non può essere affrontato seriamente in incontri di questo tipo. Per questo motivo, insisto sulla necessità di coinvolgere il Prefetto in un percorso istituzionale più adeguato e concreto, che porti finalmente alla sottoscrizione dei Patti sulla Sicurezza per la città di Genova”.