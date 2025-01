Vibrazioni dal cantiere del ribaltamento di Fincantieri, due nuove assemblee pubbliche a Sestri Ponente

Genova. Dopo la breve tregua dovuta alle festività natalizie, il cantiere del ribaltamento a mare dello stabilimento di Fincantieri di Sestri Ponente è ripartito, e con lui tutte le problematiche registrate e documentate in questi mesi dai residenti della zona, che da mesi oramai convivono con sempre maggiori difficoltà con rumori e vibrazioni. Giorno e notte.

Una “situazione esasperante”, come definita dagli stessi residenti, che ha spinto i cittadini ad organizzarsi per chiedere chiarezza e, soprattutto, sicurezza. Per fare ciò è stata avviata una raccolta firme che in pochi giorni ha raccolto più di mille sottoscrizioni, mentre per domani, giovedì 16 gennaio, è prevista una nuova assemblea pubblica.

L’appuntamento è alle 18.30 presso l’auditorium dell’ex Manifattura Tabacchi. Un incontro pensato per fare il punto della situazione sulle problematiche legate al grande cantiere e programmare le prossime iniziative a tutela dei residenti stessi. “L’incontro è aperto a tutti i cittadini e residenti – spiega Sara Tassara, consigliera municipale- una nuova occasione per raccogliere tutte le criticità che i cittadini stanno continuando a vivere in queste settimane e fare il punto sulle iniziative che si potranno portare avanti in futuro”.

Assemblea pubblica organizzata dal basso che sarà seguita a breve giro da un’altro incontro pubblico questa volta organizzato dalle istituzioni: mercoledì 22, infatti, alle ore 18 presso il teatro Verdi di Sestri Ponente, i terrà la seconda assemblea pubblica, promossa dal Comune di Genova, sull’ampliamento del cantiere navale con particolare riferimento ai temi della vivibilità di Sestri Ponente, della sicurezza e dello stato dell’arte dei lavori.

Nell’occasione Sarà anche presentato il percorso di progettazione partecipata per il futuro del quartiere. Interverranno: il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi, il consigliere comunale delegato al Ribaltamento a mare del cantiere navale Lorenzo Pellerano, l’assessore alle Politiche sociali Enrico Costa, l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino, il presidente del Municipio VI Medio Ponente Cristina Pozzi.