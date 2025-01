Marassi, camion si infila in viale Bracelli e perde gasolio: strada chiusa e traffico in tilt

Genova. Forti disagi al traffico sulle alture di Marassi a causa di un mezzo pesante che ha perso gasolio in viale Bracelli, la strada che raggiunge il Biscione.

La polizia locale, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco per le operazioni di bonifica, ha disposto la chiusura di viale Bracelli e ha deviato tutto il traffico in via Robino. Nel tratto a monte di via Gribodo il senso unico è invertito per consentire il deflusso dei veicoli in discesa (quindi chi imbocca via Robino da piazza Guicciardini può salire solo fino a quel punto).

È successo questa mattina intorno alle 9. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto: secondo quanto viene riferito, il conducente dell’autoarticolato ha provato a fare manovra, forse per invertire il senso di marcia, e ha urtato qualcosa che ha provocato la rottura del serbatoio. Non è chiaro se l’autista avesse sbagliato strada.

La bonifica della strada, come riporta la polizia locale, richiederà ancora molto tempo perché l’area interessata dalla perdita è piuttosto estesa. Pesanti le conseguenze sulla viabilità della zona, pressoché bloccata.