Via del Lagaccio, esplode un tubo dell’acqua: chiuso un tratto di strada

Genova. Un grosso tubo dell’acqua è esploso in tarda mattinata in via del Lagaccio, alle spalle di Principe, costringendo la polizia locale a chiudere la strada tra i civici 27 e 31. Interdetto anche il transito pedonale.

Sul posto, oltre ai vigili urbani, anche i vigili del fuoco e i tecnici di Ireti al lavoro per individuare il punto su cui intervenire per chiudere il flusso e arrestare la perdita.

Il cedimento della conduttura ha generato un potente getto d’acqua che ha spaccato l’asfalto in tre punti. I lavori necessari per il ripristino della strada, dunque, non saranno semplici.

Restano normalmente raggiungibile via Avezzana, mentre l’accesso a via Ponza e via Ventotene avviene dalla parte superiore.