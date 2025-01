Strage di finestrini a Sampierdarena: vandalizzate una quindicina di auto tra via Cantore e via Degola

Genova. Pessimo risveglio questa mattina per una quindicina di automobilisti genovesi che hanno trovato la propria auto lasciata in sosta vandalizzata da ignoti con finestrini e cristalli rotti.

Il fatto sarebbe accaduto la scorsa notte tra via Degola e via Cantore dove una quindicina di auto sono state colpite probabilmente da un rompi-cristallo di emergenza sottratto in precedenza da un mezzo pubblico e trovato poi tra le auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fatto i rilievi dal caso e avviate le indagini per capire dinamiche e responsabilità. Al momento non è chiaro se oltre al danno, dalle auto interessate siano stati sottratti beni e oggetti di qualche valore.

L’episodio si aggiunge alla lunga lista di raid vandalici effettuati in questi giorni in città: nell’ultima settimana dell’anno almeno in due le nottate ignoti hanno agito similmente a Dinegro: l’ultimo episodio è stato scoperto domenica scorsa, ma ancora in precedenza, nella notte tra Natale e Santo Stefano, ladri avevano saccheggiato diverse auto parcheggiate nel park di via Buozzi.

Foto: Gruppo Facebook Sei di Sampierdarena Se…