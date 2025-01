Genova. Sono una decina i nidi di vespa velutina che sono stati segnalati nelle ultime settimane in città e nell’area metropolitana genovese: da Sturla a Cogorno, da Quarto a Voltri. Ma è soprattutto in Val Bisagno che arrivano segnali allarmanti: da dicembre ad oggi sono almeno tre i grandi e tipici nidi che sono stati avvistati su alberi in prossimità di case e quartieri esattamente a Struppa, Sant’Eusebio e in zona Gavette.

A destare maggiore preoccupazione quest’ultimo, individuato in prossimità della scuola Lucarno: “Abbiamo raccolto diverse segnalazioni – spiega il presidente di municipio IV Maurizio Uremassi – e in via Lodi il nido è stato rimosso. Si trattava di un grosso nido secondario ubicato su un albero all’interno di un’area privata. Lo stesso proprietario, dopo che è stato accertato essere vuoto, ha rimosso il “pallone” per evitare qualsiasi tipo di rischio”.

Ma a poca distanza a preoccupare i cittadini un’altro caso in via Mogadiscio, nei pressi dei campi del Biardo (vedi le foto in copertina). Le tante segnalazioni dei residenti sono state raccolte dai consiglieri municipali Stefania Russo e Federico Giacobbe, ma a portare avanti la pratica è stato lo stesso Uremassi: “Come di consueto ho segnalato alla Ente Parco naturale regionale delle Alpi Liguri che si occupa per Regione Liguria del monitoraggio di questo insetto alieno e della rimozione delle nidificazioni – spiega – ci hanno poi messo in contatto con il gruppo Volontari antincendio di Bogliasco, attrezzati per intervenire, ma al momento non si è potuto fare accesso al terreno privato dove sorge l’albero. Torneremo prossimamente accompagnati dalla polizia locale. Dal primo sopralluogo, però, ci sono buone probabilità che anche in questo caso il nido sia già vuoto”.

Una buona notizia, a metà però: “Come ci hanno spiegato i tecnici, il fatto che sia vuoto potrebbe significare che le regine nate la scorsa stagione abbiano già abbandonato il vecchio nido per creare nuove colonie – commenta Uremassi – cosa che chiaramente ci mette di fronte all’evidenza che nei prossimi mesi ci sarà una fortissima riproduzione. Siamo di fatto a rischio invasione”.

Il killer delle nostre api

La vespa velutina ha un ciclo di vita annuale e con lo svalico dei picchi di freddo invernale inizia la sua colonizzazione. Le regine sopravvissute all’inverno, infatti, sciamano in solitaria per allestire un nuovo nido, detto primario, dove alleveranno le prime larve. Con la nascita delle prime vespe operaie la colonia cercherà e costruirà un nuovo nido, detto secondario, molto grande e capace di contenere fino a 6 mila individui. Sono i “palloni” segnalati in questi giorni in tutta la città, che generalmente vengono costruiti sui rami alti degli alberi, rimanendo celati dalle foglie fino appunto alla stagione fredda. In queste colonie vengono allevate le future nuove regine che prima del prossimo inverno saranno fecondate dai maschi per poi “ibernarsi” in attesa di iniziare nuovamente il ciclo. Moltiplicate.

guarda tutte le foto 7



Vespa velutina, il nido gigante a Sant’Eusebio

Il problema della vespa velutina è che è un insetto molto vorace e stazzato e durante la gestazione delle larve si ciba di moltissime specie che di fatto sono disarmate difronte a questo vero e proprio serial killer. Tra queste vittime le api, antagoniste dal punto di vista dell’approvvigionamento ma molto più piccole e quasi indifese rispetto ai calabroni asiatici.

“Non dobbiamo fare allarmismo – conclude Uremassi – ma sicuramente l’appello che possiamo rivolgere a tutti i cittadini è quello di segnalare la presenza di nidi o sospetti tali. Si può farlo direttamente all’Ente Parco naturale regionale delle Alpi Liguri o agli uffici regionali. Noi come municipio restiamo a disposizione per continuare a raccogliere tutte le segnalazioni dei nostri residenti”