Vertenza Moody, altri 15 giorni per decidere il futuro dei lavoratori dello storico locale

Genova. Arriva la proroga al trasferimento dei lavoratori Moody nella vertenza iniziata a fine settembre, quando era stata annunciata l’intenzione di tenere chiuso lo storico bar ristorante di largo XII Ottobre dopo l’incendio che lo aveva danneggiato.

La società Romeo e Giulietta, che fa capo all’imprenditore Gabriele Volpi, attuale locataria del Moody, ha accettato di prorogare di altri 15 giorni il termine dei trasferimenti, come chiesto dall’assessore al Lavoro del Comune di Genova, Mario Mascia, nel corso di un incontro che si è tenuto lunedì.

“Grande soddisfazione per questo risultato, che consentirà di definire gli aspetti relativi alla locazione da parte dell’imprenditore interessato e, soprattutto, di risolvere positivamente la vertenza”, ha detto Mascia. Il nome dell’imprenditore in questione non è stato reso noto, ma da quanto trapelato si tratterebbe di un ristoratore noto nel Tigullio, dove gestirebbe una dozzina di ristoranti, trattorie e caffetterie sotto varie insegne.

La manifestazione di interesse era arrivata a dicembre, ma c’è ancora parecchio da fare per definire la vertenza e il nodo giudiziario non aiuta. L’udienza preliminare sul fallimento della Qui!Group di Gregorio Fogliani è stata infatti spostata a fine gennaio, e tra i beni oggetto di confisca ci sono anche le quote della società Azzurra, che possiede l’immobile che ospitava il locale Moody.

La proroga si è resa necessaria alla luce dell’imminente scadenza dei due mesi ottenuti dopo le mobilitazioni sindacali a tutela dei 26 dipendenti dello storico locale. Nel caso in cui non si trovasse una soluzione, i lavoratori verrebbero trasferiti e dovrebbero prendere servizio in altri locali del gruppo disseminati tra il Veneto e la Sardegna.