Verso Sampdoria-Cosenza, tre squalificati per i blucerchiati: out Bellemo, Curto e Venuti

Genova. Sabato la Sampdoria riceverà il Cosenza per una gara particolarmente delicata: i cosentini sono ultimi in classifica a 18 punti e per i blucerchiati, steccare anche questo appuntamento, trovandosi a quota 22, porterebbe ad una riduzione particolarmente preoccupante del gap con la zona retrocessione. Insomma, la Samp deve necessariamente fare tre punti e deve farlo con tutti coloro che saranno a disposizione

Ci saranno tre giocatori che non prenderanno parte alla sfida del Ferraris per squalifica: Semplici non avrà Bellemo, Curto e Venuti.

Gli ospiti, invece, dovrà fare a meno del difensore classe 1999 Michael Venturi.