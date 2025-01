Verso Lecce – Genoa, Vieira: “Avversario difficile, noi dobbiamo fare una partita di squadra”

Genova. A Empoli è andata bene, ora c’è Lecce e poi ci sarà Parma, tre partite che potranno dire che campionato potrà fare il Genoa da qui in avanti.

Domenica la trasferta al Via del Mare e Patrick Vieira è consapevole della difficoltà del match, ma anche di come i suoi ragazzi stiano crescendo: “A Empoli abbiamo fatto una bella partita di squadra, abbiamo avuto dei momenti molto difficili, ma li abbiamo superati con l’unità, con la qualità e con la mentalità giusta. Ora arriva il Lecce, una partita ancora difficile. Loro saranno orgogliosi perché hanno perso l’ultima partita e in casa sono molto difficili da affrontare. Fisicamente sono una squadra forte con una qualità individuale soprattutto davanti e noi, ancora una volta, dobbiamo fare una partita di squadra, far vedere che possiamo lavorare tutti sul campo. Siamo pronti a fare una bella partita perché vogliamo prendere punti”.

Proprio il concetto di squadra e di crescita ricorre nelle parole del mister: “Non abbiamo fatto ancora niente di importante. La squadra deve continuare a crescere, c’è ancora tanto che vogliamo migliorare. Dobbiamo e possiamo fare meglio con la palla. In generale perdiamo troppi palloni, possiamo giocare ancora meglio e difensivamente possiamo gestire certe situazioni ancora meglio di come abbiamo fatto nell’ultima partita. Dobbiamo continuare a lavorare in allenamento per rendere collettivamente”.

La situazione dell’infermeria non registra novità: Norton-Cuffy ed Ekuban fuori per questa partita, mentre Balotelli è completamente recuperato come già previsto in settimana.

Balotelli è come sempre al centro della discussione: “Il suo atteggiamento sempre stato positivo per la squadra, però è importante capire che non c’è il singolo, ma la squadra. Non è Mario, non sono io, non è Milan (Badelj ndr), è la squadra e il nostro obiettivo è rimanere in serie A e se capiamo tutti noi che il noi è più importante dei singoli allora avremo più possibilità di rimanere in Serie A. Vale per tutti”.

Sul mercato dribbla le domande neanche come quando giocava: “Lo sappiamo tutti che molto difficile in questo periodo, io sono contento del gruppo che ho a disposizione e poi vediamo cosa può succedere. È un periodo di tanti nomi in entrata, in uscita, dobbiamo gestirlo con calma. Io sono molto tranquillo su come vogliamo creare il gruppo. Nel mercato non si sa mai quello che può succedere, ma lo gestisce la società“.

A chi gli chiede se in questo Genoa manca l’invenzione replica: “Non sono d’accordo, è la squadra che fa vincere la società, dopo c’è il talento, però il talento si vede attraverso la squadra”.