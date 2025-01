Verso Brescia-Sampdoria, Semplici: “Vedo più serenità, il mercato? A gennaio non è facile ma ho fiducia nel direttore””

Genova. Alla vigilia della trasferta di Brescia mister Leonardo Semplici ribadisce alcuni concetti che sono diventati il suo mantra da infondere alla sua Sampdoria.

Nella conferenza pre match dice: “È chiaro che noi dobbiamo affrontare questo ri-inizio di campionato in maniera diversa sotto l’aspetto dei risultati senza ombra di dubbio e quindi ci stiamo preparando per far sì che accada questo attraverso gli allenamenti che abbiamo fatto, attraverso la mentalità che voglio trasmettere ai calciatori e in questa settimana abbiamo lavorato bene e sotto alcuni aspetti cominciamo a capire quello che io pretendo da loro e soprattutto far sì che loro riescano a mettere in campo quelle sono le loro qualità perché questo è l’aspetto più importante quindi c’è stato un lavoro sia tattico sia tecnico ma soprattutto a livello mentale per poter liberare questi ragazzi da certi tipi di pressioni che forse fino a oggi hanno accusato”.

Proprio sotto l’aspetto mentale Semplici dichiara: “Sotto questo aspetto vedo una serenità diversa, una voglia, per quanto riguarda la mia gestione, positiva e quindi mi dà speranza per quello che sarà il prossimo futuro”.

E l’evoluzione secondo il mister si sta iniziando a vedere: “Con l’aiuto anche del direttore e del presidente e di tutto lo staff stiamo cercando di far sì che questi ragazzi capiscano l’importanza, ma anche la spensieratezza che devono avere in questo percorso è chiaro che non è così semplice switchare. Però ci stiamo lavorando. Il gruppo lo vedo più consapevole e più sereno e per quanto riguarda il periodo da quando sono qua l’ho visto più propositivo, più centrato a quello che è il nostro obiettivo in questo momento. Non possiamo fare previsioni a lungo termine, viviamo partita dopo partita. Credo che in queste quattro-cinque partite abbiamo cominciato a mettere quelle che sono le basi. È chiaro poi che c’è da migliorare tantissime cose, ma solo attraverso il lavoro e solo attraverso le caratteristiche, le qualità di questi ragazzi che sto cercando di aiutare, possiamo risalire questa classifica”.

Sul mercato Semplici ha fiducia, anche se non nasconde il momento difficile: “Questo è un mese particolare sia per loro sia per me. Abbiamo parlato con la società e soprattutto con il direttore. Penso di essere in ottime mani per quello che riguarda questa situazione e quindi sono fiducioso di ciò che la società e soprattutto Pietro saprà portare e fare quel mercato che serve alla Sampdoria per alzare il valore”.

A livello numerico la squadra va integrata: “Non voglio stare qui a specificare, è chiaro nella fase difensiva a livello numerico sappiamo tutti che qualche giocatore cambia. Stiamo cercando e sono convinto che alzeremo il livello e troveremo i numeri giusti per rinforzare questa rosa attuale. Il mercato di gennaio è un mercato difficile. Non è semplice trovare subito quei giocatori che possano alzare il livello di questa squadra che secondo me è già buono nonostante la classifica. Quindi bisognerà anche da parte mia avere la giusta calma”.

Beruatto è arrivato in extremis: “Sono contento. È un giocatore che conosco, non per averlo allenato, ma l’ho seguito in passato e quindi penso sia un buon acquisto e che ci possa venire a dare una mano. Poi vedremo domenica se entrerà durante la gara o dall’inizio”.

Il Brescia ha cambiato da poco l’allenatore e c’è qualche analogia con la Sampdoria. “Anche loro erano partiti per altri obiettivi e c’è stato un cambio allenatore, ne è arrivato uno di grande esperienza e quindi abbiamo la consapevolezza di affrontare una squadra che ha dei valori, una squadra tosta e quindi stiamo cercando di prepararci al meglio perché sappiamo che è una partita difficile. Però in Serie B non c’è una partita semplice. La Serie B mi insegna che si può vincere con tutti ma anche perdere con tutti, quindi sta a noi affrontarla con grande rispetto con grande umiltà ma consapevoli che vogliamo fare un altro tipo campionato e consapevoli di voler portare via un risultato positivo”.

Semplici chiede consapevolezza: “Nell’arco dei 90 minuti qualche errore ci può stare, è normale, però voglio una squadra consapevole di quello che andiamo a fare nei 90 minuti e in questa settimana, la prima che lavoro a tempo pieno, sono stato molto contento. I ragazzi hanno risposto molto bene e il fatto anche di essere numericamente più precisi ci ha permesso di allenarci anche con intensità migliore e anche con una convinzione migliore rispetto a quando sono arrivato. Gestire 26-27 giocatori in movimento non è mai semplice e poi anche per gli stessi diventa difficile trovare quella condizione anche da potermi mettere in difficoltà nelle varie scelte e quindi questo è un altro aspetto molto importante”.

Semplici ribadisce la fiducia in Pedrola: “È un giocatore importante che stiamo cercando di recuperare sia a livello fisico sia a livello mentale. Lui viene da questo lungo infortunio, ho cercato di dargli minutaggio, ma soprattutto voglio vedere una condizione diversa durante l’allenamento. Ha bisogno di allenarsi bene, cosa che sta facendo, ma anche di, piano piano, trovare quello spazio che gli possa permettere di crescere nella maniera giusta e ritornare a essere quello che avete e che anch’io ho visto in televisione. È chiaro che poi ha un ruolo particolare dove gli si chiede sì la qualità, ma anche, nel bisogno, di sacrificio. Bisogna anche che lui si cali in questa mentalità di poter essere predisposto anche a questa cosa. Da parte nostra c’è l’intenzione di tenerlo, se poi lui ha altre richieste particolari questo a oggi non lo so. È chiaro che l’eventuale recupero sposta anche il modo poi di stare in campo e quindi anche di alcune situazioni di mercato”.

Su Coda e Tutino Semplici ribadisce: “Non si può solo aspettare gol da loro, bisogna che tutti si prendano delle responsabilità in più e mettano quel coraggio in più per disputare questi tipi di gare e quindi poi vediamo domani chi scenderà in campo”.