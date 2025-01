Il vento continua a sferzare Genova, super lavoro per i vigili del fuoco e divieti in A10

Genova. Il vento sembra non volersi calmare a Genova: punte di 90 chilometri orari a Pra’ e sulle alture di Sestri Ponente, secondo le centraline della rete Limet, ma burrasca oltre i 70-80 km/h anche a Multedo, Granarolo, Begato nella notte appena trascorsa.

Raffiche da Nord – Nord Est stanno colpendo ormai da giorni il capoluogo ligure e in genere gran parte del territorio regionale e anche per oggi e per domani Arpal segnala burrasca (oggi) e forte vento (domani), soprattutto per la costa da ponente a levante.

Le nuvole che in queste ore stanno iniziando a interessare la Liguria non andranno di pari passo con un affievolirsi del vento, almeno per gran parte della giornata di oggi. Domani, domenica 19 gennaio, sono possibili anche precipitazioni, e anche a carattere nevoso, sui versanti padani.

Intanto il vento sta costringendo i vigili del fuoco di Genova a un super lavoro per rami spezzati, persiane e tettoie pericolanti o per interventi più consistenti come la rimozione dell’autoarticolato che, ribaltato a causa di una raffica tra Pra’ e Arenzano in A10, venerdì sera, ha provocato il blocco del traffico.

A questo proposito, dalle 8.15 di stamani Autostrade per l’Italia ha disposto il divieto di transito ai mezzi con telone, furgoni e caravan sull’A10 tra Pra’ e Albisola, in entrambe le direzioni.

Al momento, invece, non essendoci un avviso di protezione civile diramato non sono state prese misure a livello comunale, né per quanto riguarda il traffico di scooter e telonati sulla sopraelevata né per quanto riguarda la chiusura di giardini, parchi e cimiteri che restano aperti.

Regolare, al momento, il traffico aeroportuale: al Cristoforo Colombo di Genova segnalato solo un ritardo sul volo da e per Monaco ma non è escluso che nelle prossime ore possano esserci alcune variazioni.

Sospesa invece, a causa del vento, tutta l’attività al terminal Sech, nel porto di Genova.