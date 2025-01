Vento forte, a Rivarolo chiusa via Vezzani per la rimozione di alcuni alberi caduti

Genova. Ancora disagi in questo sabato 18 gennaio a Genova a causa del forte vento, che continua a soffiare ormai da giorni. Nonostante non sia stato emesso un avviso per raffiche da parte di Arpal, e non ci siano state quindi ordinanze di chiusure stradali o di parchi da parte del Comune, i vigili del Fuoco sono stati molto impegnati sin dal mattino, in vari interventi.

Si va dai vetri e cartelloni pericolanti, passando da alberi parzialmente abbattuti, tegole e insegne – spiegano dalla centrale di San Benigno.

La squadra di Bolzaneto sta operando dal primo pomeriggio in via Vezzani, a Rivarolo, in Valpolcevera, per la rimozione di rami caduti sui cavi dell’illuminazione pubblica. Chiusa la strada, per il tempo necessario al taglio e alla rimozione.