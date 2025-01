Valpolcevera, emendamento Pd per ripristinare i 13 milioni per la rigenerazione di Campasso e Certosa

Genova. “Il governo reinserisca i 13 milioni di euro per le opere complementari al Terzo Valico dei Giovi per la realizzazione del progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana della Valpolvcevera e del Campasso. Abbiamo presentato un emendamento al Decreto PNRR Emergenze perché l’investimento venga ripristinato. Il governo non può togliere risorse a un territorio che da anni subisce disagi e disservizi per i continui cantieri aperti e al quale è stata permessa una riqualificazione”.

Così i deputati Pd Valentina Ghio e Alberto Pandolfo che hanno presentato un emendamento che chiede il ripristino delle risorse.

“Il Governo ha tolto queste risorse dalla manovra di bilancio promettendo il reintegro della cifra alla prima occasione utile. Questo decreto con il nostro emendamento sarà la prova per capire se il ripristino delle risorse annunciato dal Governo per la riqualificazione del quartiere genovese sarà una realtà o una delle tante promesse annunciate e non mantenute”, aggiungono.

E mentre la partita si gioca a Roma, dal territorio arriva il supporto dei dem “polceveraschi”, Federico Romeo e Armando Sanna: “Il rischio di un taglio di queste risorse per un quartiere che da anni subisce disagi e disservizi, sarebbe inaccettabile. Quindi auspichiamo che il governo non perda altro tempo e accolga l’emendamento dei deputati Pd, per proseguire con il finanziamento previsto per le opere complementari dell’Ultimo miglio per la realizzazione del progetto integrato di riqualificazione urbana della Valpolcevera e del Campasso”, affermano.

“Un territorio che ha subito e continua a subire troppi disagi e che merita di più. Come Partito Democratico continueremo a impegnarci in tutte le sedi e a tutti i livelli per chiedere più attenzione, affinché il governo dia tutti i fondi necessari per la rigenerazione urbana, con una particolare attenzione al miglioramento della qualità della vita di quei quartieri”, così il capogruppo del Pd in Regione Armando Sanna e il consigliere regionale del Pd Federico Romeo.