Urla e minacce contro l’autista del bus, caos al capolinea in via Degola

Genova. Si è messo davanti all’autobus e ha iniziato a insultare l’autista impedendole di partire, sino a quando la donna non ha chiamato il 112 chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

Protagonista della vicenda un 52enne cittadino romeno che sabato notte era in via Degola, a Sampierdarena, al capolinea della linea 618. Poco prima di mezzanotte l’autobus stava per partire quando l’uomo si è piazzato in mezzo alla strada iniziando a urlare e inveire.

L’autista ha provato a chiedergli di spostarsi, ma vedendolo così agitato ha segnalato l’accaduto alla centrale operativa e la chiamata è stata passata alla questura. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia, che hanno trovato l’uomo ancora davanti al bus e lo hanno denunciato per minacce gravi e interruzione di pubblico servizio.