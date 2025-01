Ultimo weekend per il servizio navetta gratuito “Musei del Mare”

Genova. Ultimo weekend per il servizio navetta gratuito dei Musei del Mare che durante le festività natalizie ha trasportato numerosi genovesi e turisti al Galata Museo del Mare, Mei Museo Nazionale delle Emigrazioni Italiane e Lanterna di Genova. Tra domani e domenica quattro le partenze da Caricamento a partire dalle 9.30 e ogni due ore. La navetta partirà in prossimità dell’Acquario e farà le seguenti fermate: Commenda, Principe FS/piazza Acquaverde, metro Dinegro e piazzale san Benigno. Il percorso sarà circolare.

Il bus granturismo da 29 posti è stato messo a disposizione del pubblico grazie ad una collaborazione tra l’assessorato al Turismo del Comune di Genova e il Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni.

Al Galata Museo del Mare, oltre al il percorso espositivo – galea genovese, brigantino Anna, sezione immersiva MeM Memorie e Migrazioni, sezione dedicata al naufragio dell’Andrea Doria, simulatore di realtà virtuale che permette di rivivere le attività del Porto di Genova – sono visitabili fino a domenica 19 gennaio 2025 la mostra “L’acqua e le sue forme” curata dal Circolo Fotografico Unitre Genova e, fino al 2 marzo 2025, la mostra di videoarte “L’Arte è il messaggio”, curata da Virginia Monteverde. Il Galata Museo del Marte è visitabile da martedì a venerdì dalle 10 alle 18. Sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19. Lunedì non festivo chiuso.

Al Mei Museo Nazionale delle Emigrazioni Italiane il percorso espositivo, 2800 mq, si sviluppa su 3 piani suddivisi in 16 aree, costruite intorno alle storie di vita dei protagonisti dell’emigrazione: le esperienze dei singoli sono proposte al visitatore attraverso fonti primarie come le autobiografie, i diari, le lettere, le fotografie, i giornali, i canti e le musiche che accompagnavano gli emigranti. Documenti, arrivati da enti, istituzioni statali e locali, archivi, musei, associazioni di emigrati, si fondono in un’unica narrazione, che mostra il fenomeno migratorio nelle sue numerose sfaccettature e articolazioni. I visitatori lungo il percorso incontrano migranti di epoche diverse – dall’Unità d’Italia ad oggi -, ascoltano le loro storie, testimoni sia della loro povera casa contadina, come dei contesti attuali, e così affrontano il delicato momento della scelta di partire, riflettendo su quanto l’immaginario di nuove terre e nuove opportunità sia stato determinante nella scelta di lasciarsi alle spalle il lavoro, la casa e la famiglia di origine. Il MEI è visitabile da martedì a venerdì dalle 10 alle 18. Sabato e domenica dalle 11 alle 19.

Simbolo della città di Genova, la Lanterna, con i suoi 77 metri di altezza è il faro più alto del Mediterraneo. Secondo alcune fonti, la sua fondazione risale al 1128: raggiunse poi il suo aspetto definitivo nel 1543. Nel 2001 fu costruita la passeggiata che la collega con il resto della città: un percorso di circa 800 metri che regala una visione suggestiva sul porto di Genova e riprende l’antica strada di accesso da occidente, attraverso la Porta Nuova della Lanterna. Dentro quel che rimane della fortezza che concludeva la cinta muraria ai piedi del faro, nelle antiche sale cannoniere e nella galleria ghibellina, la Lanterna è protagonista nell’immaginario iconografico e nelle rappresentazioni della città nei secoli. Nelle sale inoltre, lenti, meccaniche e modelli. La Lanterna è visitabile dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi, dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso alle 17:30).