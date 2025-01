Ubriaca in mezzo alla strada, aggredisce i sanitari e prende a pugni un carabiniere

Genova. Soccorsa ubriaca in strada, ha aggredito gli operatori del 118 e poi ha dato un pugno in faccia a un carabiniere intervenuto per calmarla.

Protagonista della vicenda una donna di 50 anni che alla fine è stata arrestata. È successo intorno alle 7 della mattina del primo giorno dell’anno in piazza Pontedecimo: l’ambulanza della Croce Verde è intervenuta sulla base di una segnalazione relativa a un’intossicazione da alcol, ma quando gli operatori si sono avvicinati la cinquantenne ha reagito con violenza.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale e una pattuglia del radiomobile dei carabinieri, e nel parapiglia generale uno dei militari ha ricevuto un pugno. Alla fine la donna è stata bloccata, arrestata, portata nelle camere di sicurezza del comando provinciale e sottoposta poi a direttissima giovedì mattina.