Genova. Ubriachi e molesti, a fine serata hanno pensato di prendere di mira le auto parcheggiate in corso Italia distruggendo gli specchietti laterali. Per i due, un 18enne e un 19enne, è scattata la denuncia e la sanzione, estesa anche ai due amici che erano con loro.

È successo all’alba di domenica mattina, a notare il gruppetto di ragazzi una volante della questura che stava passando in zona. I poliziotti hanno visto che i quattro erano ubriachi e li hanno tenuti d’occhio notando che stavano danneggiando gli specchietti di cinque auto in sosta.

Il gruppetto è stato quindi fermato e accompagnato negli uffici della questura per gli accertamenti. I filmati delle telecamere di sorveglianza forniti dalla vicina caserma dei carabinieri di San Giuliano ha consentito di individuare i due ragazzi che avevano effettivamente danneggiato le auto, denunciati, mentre tutti e quattro sono stati sanzionati in via amministrativa per ubriachezza manifesta.