Turismo, la Liguria presente alle fiere internazionali Vakantiebeurs e Travelexpo

Europa. Il nuovo anno di promozione turistica della Regione Liguria sui mercati esteri riparte dal Nord Europa, con la partecipazione a due delle principali fiere europee del turismo: Vakantiebeurs 2025 nei Paesi Bassi (8-12 gennaio) e, per la prima volta, TravelXpo 2025 in Norvegia (10-12 gennaio). Entrambe le manifestazioni rappresentano tappe strategiche, fondamentali per valorizzare l’offerta turistica regionale, con un focus su sostenibilità, autenticità e turismo esperienziale.

Al Vakantiebeurs di Utrecht, la Liguria punta a rafforzare il legame con un mercato che si distingue per una forte fidelizzazione verso la regione e ampie potenzialità di crescita. Secondo i dati dell’Osservatorio Turistico Regionale, i turisti olandesi rappresentano un segmento strategico, che può essere ulteriormente valorizzato attraverso iniziative mirate. Presso lo stand istituzionale della Liguria all’interno dell’area ENIT, ogni co-espositore ha avuto l’opportunità di partecipare a oltre 50 incontri B2B con buyer internazionali, presentando le peculiarità del nostro territorio, dai borghi alle aree verdi, fino alla costa.

TravelXpo, invece, segna il debutto della Liguria in Norvegia in occasione di uno degli appuntamenti del turismo più importanti e strategici del Nord Europa. Una fiera B2C, aperta quindi al pubblico generalista di appassionati e curiosi, nella quale si è deciso di puntare soprattutto sulle proposte legate all’outdoor, per una regione che si può vivere all’aria aperta 365 giorni all’anno. Il mercato norvegese, con una crescita del +5% negli arrivi e del +8% nei pernottamenti, siconferma un bacino molto promettente per il turismo ligure.

La presenza ai due appuntamenti coincide con la prima “uscita” internazionale nella veste di Regione Europea dello Sport 2025, riconoscimento che la Liguria ha ottenuto per il 2025. Attraverso un QR code dedicato, presente all’interno dello stand, i visitatori possono scoprire gli itinerari sportivi e i paesaggi unici della Liguria, con particolare riferimento alle iniziative legate alla Regione Europea dello Sport.

«Il 2025 è iniziato con la presenza di Regione Liguria alle importanti fiere turistiche di Utrecht e Lillestrøm – commenta l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – manifestazioni di rilievo internazionale che hanno fatto registrare un numero elevatissimo di visitatori e non solo di addetti ai lavori. Proseguiamo quindi l’attività di promozione all’estero della Liguria sull’onda dei dati relativi agli stranieri nella nostra regione – da gennaio anovembre 2024 abbiamo registrato 7.252.571 presenze di turisti stranieri con un incremento dell’1,96% rispetto allo stesso periodo del 2023, e in particolare dei turisti provenienti proprio dai Paesi Bassi e dalla Norvegia che risultano in deciso aumento. I co-espositori presenti con la Regione sia a Vakantiebeurs che a TravelXpo hanno rappresentato tutta la Liguria, da Ponente a Levante, a dimostrazione del fatto che facendo un bel gioco di squadra si è sempre vincenti».

«Tra i principali obiettivi della nostra candidatura, poi diventata nomina, a “Regione Europea dello Sport 2025” c’è sicuramente una promozione sempre più efficace della Liguria sotto il profilo del turismo sportivo ed esperienziale – dichiara l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro -. I cittadini italiani ed europei che visiteranno la nostra costa o il nostro entroterra avranno la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di attività sportive all’aperto e non solo, godendo così di una fruizione a 360° del meraviglioso territorio ligure, capace di regalare ai turisti scorci, sentieri e paesaggi davvero unici: l’ideale per fare sport e mantenersi in forma».

Vakantiebeurs e TravelXpo sono eventi chiave del panorama fieristico europeo: Utrecht ha accolto nella scorsa edizione oltre 71mila visitatori e più di mille espositori, mentre Lillestrøm ha registrato 30mila visitatori e 450 espositori internazionali. Numeri che sottolineano il prestigio di queste manifestazioni e la loro rilevanza per lo sviluppo del turismo regionale. Con queste due partecipazioni, la Liguria conferma il suo impegno nel promuovere le eccellenze del territorio su scala internazionale, puntando su mercati strategici e sulla sinergia tra turismo, cultura e sostenibilità.

Alla fiera di Utrecht, i co-espositori presenti nello stand della Liguria sono: Comune di Sanremo, Comune di Diano Marina, Associazione Culturale Liguria Together (Visit Lavagna, Welcome Liguria). A TravelXpo, invece, accompagnano la Liguria altri enti pubblici e privati, Oasi Boutique Hotel, Comune di Genova, Consorzio Tourist Comm Service.