Truffe seriali agli anziani, finisce in carcere la “banda dei finti marescialli”

Genova. Quattro uomini tra i 27 e i 55 anni sono finiti in carcere al termine di una complessa indagine dei carabinieri su una serie di truffe ai danni di anziani e furti in abitazione commessi nel capoluogo ligure la scorsa estate.

Le misure di custodia cautelare emesse dal tribunale di Genova sono state eseguite a Napoli e a Bologna, la prima città di residenza di tre dei quattro indagati. Sei, come detto, gli episodi di cui sono ritenuti responsabili.

La tecnica era quella, ormai tristemente nota, del finto maresciallo e del finto avvocato: la telefonata per riferire che un parente ha provocato un incidente molto grave, la richiesta di denaro per pagare la cauzione ed evitare il carcere, uno sconosciuto che si presenta alla porta di casa inviato dal finto maresciallo o avvocato per ritirare non solo soldi, ma anelli, catenine, orologi e in generali oggetti in oro o di valore.

Il gruppo avrebbe messo a segno truffe tra Genova, Piacenza e Alessandria, riuscendo a truffare vittime con età dai 78 ai 91 anni residenti a Masone, Novi Ligure e Podenzano. Tre dei quattro arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Napoli Poggioreale, mentre uno si trovava già ristretto nel carcere di Bologna per altra causa.